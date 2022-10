Édouard Mendy et Chelsea, mal embarqués dans le championnat anglais, essayeront de se racheter devant leur public, lors de la réception de Leicester de Nampalys Mendy, ce samedi, sans Kalidou Koulibaly suspendu.

Le championnat anglais suit son cours et certains cadors de la Premier League tardent à trouver leur cadence. C’est le cas de Chelsea qui pointe à la 12e place, avec seulement 4 pts en trois matches. Après leur nul regrettable à domicile lors de 2e journée, les Blues ont reçu une raclée sur la pelouse de Leads (3-0). Un après-midi cauchemardesque pour les deux Sénégalais du club de Londres. Édouard Mendy, coupable d’une sortie hasardeuse, a permis aux Blancs d’ouvrir le score. Alors que Kalidou Koulibaly, très tôt averti (9e), a été expulsé à la 85e mn pour cumul de cartons jaunes. Cette expulsion lui a d’ailleurs valu une suspension pour un match.

C’est donc avec l’envie de se racheter que Mendy et ses coéquipiers se présenteront devant leur public, ce samedi à Stamford Bridge, face à Leicester de Nampalys Mendy. Les Blues doivent éviter de répéter les mêmes erreurs face à Tottenham (2-2). D’autant plus que la saison dernière, ils avaient concédé le nul (1-1) contre Leicester sur la même pelouse. À défaut d’avoir Ngolo Kanté blessé, ils pourront compter sur le milieu de terrain Mateo Kovacic, qui est de retour. Mais les Londoniens devront se passer de Koulibaly et de leur coach Thomas Tuchel, suspendu à cause de son altercation avec Antonio Conte.

Dans le camp adverse, non plus, ce n’est pas la grande forme. En trois sorties, les Foxes n’ont enregistré aucune victoire. Après le nul (2-2) à domicile contre Brentford, Nampalys Mendy et ses coéquipiers ont enchainé deux défaites successives. Logé dans la zone de relégation, Leicester (19e, 1 pt) doit réagir pour lancer sa saison. Malgré les mauvais résultats, Brendan Rodgers a vu du positif dans le jeu de son équipe. ‘’C'est une question de temps. Ce que nous avons montré dans deux des trois matches de championnat, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Nous avons bien joué pour certaines parties. Vous devez continuer à travailler, rester concentrés. Nous y allons avec ambition et beaucoup d'engagement’’. Le milieu de terrain sénégalais, qui n’a pas encore joué la moindre minute en Premier League, a livré son premier match de la saison lors de la victoire de Leicester (0-1) face à Lockfort, en League Cup. Ce serait peut-être l’occasion pour le technicien nord-irlandais de lancer Mendy dans le bain.

Sadio Mané et le Bayern à l’assaut Gladbach

Leader de la Bundesliga, le Bayern Munich retrouve l’Allianz Arena pour le compte de la 4e journée. Le champion d’Allemagne vise à conforter son leadership dans le championnat, sachant que son dauphin, Fribourg, compte le même nombre de points. Pour cela, Sadio Mané et ses coéquipiers doivent s’imposer face au Borussia Monchengladbach (3e, 7 pts), ce samedi.

Mais ce match dégage également un air de revanche pour les Munichois. Durant leur passage à vide en fin de saison, le M'Gladbach fait partie des équipes qui ont profité de ce moment de méforme pour faire le plein de points. Les Poulains s’étaient imposés (1-2) sur la pelouse du Bayern. ‘’C'est un match de haut niveau que nous voulons gagner’’, a déclaré Naglesmann. Mais l’adversaire voudra rééditer le même exploit. D’autant plus que l’équipe de Daniel Farke a réalisé un bon début de championnat (deux victoires et un nul). ‘’Nos résultats passés contre le Bayern ne nous aideront pas à Munich samedi. Mais nous n’irons pas là-bas pour agiter un drapeau blanc. Nous sommes très motivés et nous avons hâte d'être au match !’’, a indiqué Farke en conférence de presse d’avant-match.

LOUIS GEORGES DIATTA