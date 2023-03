En Champions League, les Lions ont connu des éditions bien meilleures, comparées à celle en cours. Sadio Mané en 2019 et Édouard Mendy en 2021 avaient même réussi à imiter Salif Diao, en devenant jusqu'ici les seuls Sénégalais à remporter la plus prestigieuse des coupes européennes.

Sadio Mané, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly ou encore Pape Matar Sarr ; ils n'étaient pas très nombreux ces Sénégalais engagés pour la Ligue des champions 2023. Leurs performances aussi auront été globalement moyennes. Baisse de forme, blessures intempestives sont souvent venues plombées le tournoi des Lions. Et là, au stade des quarts de finale, ils ne sont plus que quatre encore en lice.

Mais dans ce peloton encore assez réduit, rares sont ceux qui tirent, jusqu'ici leur épingle du jeu.

Si l'ancien joueur de Liverpool est bien revenu et peut retrouver une place de titulaire dans le onze de Nagelsmann, son capitaine en équipe nationale, également, passe de plus en plus pour l'un des tauliers de la défense des Blues. Pour le reste des rescapés, c'est encore très insuffisant.

Sadio Mané revenu au bon moment pour le Bayern

Sadio Mané, en effet, revient au bon moment pour le Bayern Munich, après plusieurs mois de blessure. Le club munichois, encore en lice pour remporter la ‘’Coupe aux grandes oreilles’’, pourra compter sur l'attaquant sénégalais. Le ‘’Ñañthio’’ était d'ailleurs rentré en fin de seconde mi-temps contre le Paris Saint-Germain, en 8es de finale retour.

Encore convalescent, il devra batailler pour réintégrer le onze de départ en LDC. Car, quand les concurrents se nomment Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman ou encore Thomas Müller, il faut être en pleine possession de ses capacités, pour espérer se tailler une place au soleil.

Le Ballon d'Or africain devra donc jauger sa récupération en Bundesliga et peut-être en sélection nationale pour se remettre vite au niveau, afin d'être à la hauteur de l'émulation bavaroise en C1. Heureusement, le deuxième au dernier Ballon d'Or France Football dispose encore d'une petite marge de manœuvre pour redevenir ce joueur percutant, dribbleur et finisseur. Les quarts de finale, c'est pile dans un mois pour les phases aller.

Koulibaly, une montée continue en puissance

Peu utilisé lors des matchs de poule, Kalidou Koulibaly a su prendre son mal en patience chez les Blues de Chelsea. L'ancien Napolitain a fini par s'imposer dans la défense londonienne et devenir un élément essentiel du dispositif de Graham Potter. Pour preuve, le capitaine des Lions a même disputé toutes les 180 minutes, lors de la double confrontation en 8es de finale, face au Borussia Dortmund. KK est revenu au sommet.

Avec l'absence de Thiago Silva blessé, l'ancien pensionnaire de la Serie A est le patron de cette défense londonienne, souvent en manque d'expérience pour les échéances en Champions League. Il va falloir compter sur l'ancien capitaine de Naples, son apport sera décisif, d'autant plus que son club retrouve de plus en plus des couleurs, depuis un certain temps.

Mendy, Sarr et Touré, aux abonnés absents

Pour Édouard Mendy et les deux latéraux que sont Fodé Ballo Touré et Bouna Sarr, la Ligue des champions s'est souvent jouée uniquement depuis le banc de touche. Parfois des bouts de match, notamment pour le Milanais, mais dans d'autres cas, ces trois éléments d’Aliou Cissé ne figurent même pas sur la feuille de match. Le dernier rempart des Lions doit son désenchantement à sa blessure après son retour de la Coupe du monde. Et comme le "malheur des uns fait le bonheur des autres", ce pépin physique a profité à Kepa qui a su enchaîner certaines performances jusqu'à faire oublier l'absence de Mendy.

Quant aux deux défenseurs encore en lice, la concurrence est quasiment inaccessible, notamment pour Bouna Sarr qui doit mettre les bouchées doubles pour espérer bousculer de grandes stars comme Hernandez, Pavard, Cancelo… Bouna n'a pas de chance, d'autant plus qu'en LDC, les places de titulaire coûtent encore beaucoup plus cher.

