Mercredi soir, le FC Barcelone va défier le PSG au Parc des Princes lors du 1/4 de finale aller de la Ligue des champions. Pour ce choc au sommet, Xavi a déjà établi son plan de bataille.

Eux aussi rêvent plus grand. Après avoir échoué à plusieurs reprises ces dernières années, le FC Barcelone veut de nouveau soulever la coupe aux grandes oreilles. Pour y parvenir, les pensionnaires du Camp Nou ont encore de nombreux obstacles à franchir avant d’atteindre la finale du tournoi. Le premier est le Paris Saint-Germain. Mercredi soir au Parc des Princes, les Catalans défieront donc les Parisiens lors du 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League, avant de se retrouver environ une semaine plus tard au stade olympique de Montjuic.

Si les Culés ne partent pas favoris face au PSG de Luis Enrique et de Kylian Mbappé, ils ne se présenteront pas en victimes mercredi soir. D’ailleurs, Xavi a déjà en tête son plan de bataille pour prendre le meilleur sur les champions de France. D’après les derniers échos venus du vestiaire, Sport révèle que le technicien espagnol sera "courageux" et alignera un effectif offensif, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce qu’il verrouille face à l’attaque parisienne. Pour le poste de numéro 9, l’expérimenté Robert Lewandowski sera en pointe.

Attaquer fort face à WZE

Pour l’épauler, il pourra compter sur Lamine Yamal, à droite, et Raphinha, à gauche. Le Brésilien, dont ce n’est pas la position préférentielle, a les faveurs de son coach. Ce dernier avait misé sur ce trio face à Naples lors du 1/8e de finale retour de C1 et face à Las Palmas en Liga le 30 mars. Cela ne fait pas les affaires d’un João Félix ou Ferran Torres, qui pouvaient postuler dans le onze. Mais Raphinha ne rechignera pas à faire les efforts défensifs tout en attaquant fort face à Warren Zaïre-Emery, qui remplacera Achraf Hakimi (suspendu). L’idée sera vraiment d’insister sur ce côté avec un joueur qui n’est pas spécialiste du poste.

Yamal devra en faire de même pour aider les siens face à Kylian Mbappé, Nuno Mendes & co. Dans l’entrejeu, Ilkay Gündogan sera à la baguette. L’Allemand devrait être épaulé par Sergi Roberto et Andreas Christensen, pour solidifier l’entrejeu. Derrière, le quatuor défensif sera composé de Jules Koundé, Ronald Araujo Pau Cubarsi et João Cancelo. Si en cours de match Xavi a besoin de sang neuf et de plus de caractère, Iñigo Martínez se tient prêt. Idem au milieu pour Fermín López ou Frenkie de Jong, qui est de retour de blessure. Xavi, qui devrait opter pour un 4-3-3, a un plan bien défini en tête selon Sport. Il reste à savoir s’il le modifiera au dernier moment avec une ou plusieurs surprises.

