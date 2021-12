“Merci Kylian Mbappé ? Ça me va très bien” Marquinhos peut plaisanter au micro de Prime Vidéo au moment de résumer la prestation parisienne face à Monaco. Mais la phrase synthétise plutôt bien nombre de matchs disputés par le PSG depuis de longs mois.

La défense monégasque sera peut-être la dernière à se faire martyriser par l’international tricolore dans cette année 2021. Averti, il sera suspendu à Lorient le 22 décembre, alors que Mauricio Pochettino pourrait se refuser à prendre le risque en Coupe de France, face aux amateurs de Feignies-Aulnoye. Il faut dire que le technicien argentin sait désormais parfaitement laquelle de ses étoiles brille le plus fort. Dans la carrière de Kylian Mbappé, il y aura donc eu 2018, l'année de l'avènement.

Et puis 2021, celle qui aura fait de lui un véritable patron, de son triplé au Camp Nou à une saison lancée une nouvelle fois sur des bases folles, sans oublier un été douloureux. Par-delà les déceptions En début d'année, l'enfant de Bondy ne s'imaginait pas inscrire un nouveau doublé sous les couleurs du PSG un dimanche soir devant un Parc des Princes sous le charme. Tout simplement parce que l'intéressé se voyait quitter le navire cet été pour rejoindre le Real Madrid à un an de la fin de son contrat. Mais l'attaquant a traversé un été où rien de ce qu'il espérait ne s'est produit, ou presque. «Avant l'Euro, j'ai dit au club que je ne voulais pas prolonger, et après l'Euro, j'ai dit que je voulais partir. Mon ambition était vraiment qu'on marche tous main dans la main, le club vendeur, le club acheteur et moi. Qu'on fasse le meilleur deal possible pour sortir tous par la grande porte. Je voulais aussi laisser du temps à mon club pour trouver un remplaçant» , affirmait-il dans les colonnes de L'Equipe en octobre.

Un coup sur la tête de plus pour le joueur, quelques semaines après un tir au but raté fatidique contre la Suisse, venu mettre fin à un Euro globalement raté sur le plan individuel. «Là, c'était un huitième, mais c'est vrai, c'est un point noir. Les vacances m'ont aidé à passer à autre chose, parce que c'est difficile de recommencer à jouer tout de suite après un événement pareil» , reconnaissait-il également à propos de ce triste épisode. Une période estivale difficile mais dont il a su parfaitement se relever pour prouver, encore et toujours. Toujours plus haut Côté terrain en revanche, les mois passent et le bonhomme semble toujours plus fort.

Depuis son doublé contre Montpellier le 22 janvier dernier, il a inscrit la bagatelle de 49 buts en club et sélection. Des hauteurs auxquelles un seul homme a su s'élever sur la même période : Robert Lewandowski. «Quand ton ambition est de partir, si tu restes, tu n'es pas content. Mais je suis vite passé à autre chose» , soufflait-il encore à L'Equipe à propos de son départ avorté. Avant de rapidement retourner enfiler les pions comme des perles. 145 désormais depuis son arrivée dans la capitale ce qui lui permet de zieuter sur les 156 caramels de Zlatan Ibrahimovic (actuellement second meilleur buteur de l'histoire du PSG derrière les 200 pions de Edinson Cavani), 100 en Ligue 1, un championnat dont il affirmait il n'y a pas si longtemps avoir fait le tour. Une capacité à rebondir qui vient prouver une fois de plus que l'hurluberlu n'est pas comme les autres. À quelques jours de souffler ses 23 bougies, le voilà qui s'apprête à achever l'année la plus folle de sa jeune carrière, lors de laquelle il aura également découvert le plaisir d'évoluer aux côtés de Karim Benzema en Bleus. Et d'aller gratter un trophée cet automne, histoire de faire taire les derniers médisants. Vivement la suite. Ça tombe bien : 2022 s'annonce totalement folle, entre un avenir à décider et une fin en apothéose, avec un titre de champion du monde à défendre. On salive déjà.

SOFOOT.COM