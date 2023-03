Convoqués par Aliou Cissé pour la double confrontation contre le Mozambique (3e et 4e journées des éliminatoires de la Can-2023), Habib Diallo, inscrivant son 14e but, et Krépin Diatta, qui a marqué sa 4e réalisation, ont permis respectivement à Strasbourg et à Monaco à prendre les trois points contre l’AJ Auxerre et Ajaccio sur le même score (2-0).

Pour leur dernière sortie en club avant de retrouver la sélection nationale, Habib Diallo et Krépin Diatta ont brillé en championnat de France. À l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, Strasbourg a dominé l’AJ Auxerre (2-0) à la Meinau. Récompensés par une bonne entame, les Alsaciens ont ouvert rapidement le score grâce au défenseur central Nyamsi (1-0, 6e), auteur d’une belle frappe puissante avec l’aide du poteau ! Strasbourg aurait pu d’alourdir le score au cours de cette première période.

Mais l’attaquant sénégalais s’est heurté au gardien Radu sur un penalty qu’il avait lui-même obtenu. L’AJA n’est pas parvenu à revenir au score, malgré les occasions obtenues. Ils vont payer de leur inefficacité, car Strasbourg a corsé la marque grâce à un but de Diallo (2-0, 86e) validé par la Var.

L’ancien pensionnaire de Génération Foot compte désormais 14 réalisations, à cinq unités des co-meilleurs buteurs Jonathan David et Kylian Mbappé (19 buts chacun).

L’AS Monaco a mis fin à une série de trois matchs sans victoire (deux défaites et un nul). Le club du Rocher est allé battre Ajaccio sur sa pelouse par deux buts à zéro. Sans être très inspiré, le club de la principauté a finalement profité d’un moment de déconcentration de l'ACA sur un coup de pied arrêté. Maripan, seul dans la surface pour ajuster une tête, et Ben Yedder, qui a bien suivi pour reprendre le ballon repoussé par le gardien Leroy, ont profité d'une erreur de marquage de la défense adverse pour ouvrir la marque au cours du premier acte (0-1, 27e). Sans briller, Monaco a fait le break en fin de match, sur un but de Krépin Diatta (0-2, 84e). Le Sénégalais a inscrit son quatrième but de la saison.

Sadio Mané et le Bayern punis par Leverkusen

Titulaire lors du déplacement du Bayern Munich sur la pelouse du Bayer Leverkusen, Sadio Mané n’a pas pu empêcher son équipe de chuter. Pourtant, le club de la Bavière a bien démarré la rencontre en ouvrant la marque par Kimmich à la 22e mn. Mais les Bavarois ont complément déjoué en seconde période, en concédant deux penalties transformés par Palacios (55e et 73e). C’est du banc de touche que Sadio Mané a regardé impuissant ses coéquipiers perdre le nord. L’attaquant sénégalais a été remplacé de retour de la pause par Kingsley Koman (46e).

Gana Guèye écœure Kalidou

Le derby de la Merseyside n’a pas connu de vainqueur entre Chelsea de Kalidou Koulibaly et Everton d’Idrissa Gana Guèye, ce samedi. Après avoir enchaîné trois succès toutes compétitions confondues, les Blues ont été accrochés sur le fil par les Toffees (2-2), dans le cadre de la 28e journée de Premier League. Dans cette rencontre, les hommes de Potter ont pourtant mené à deux reprises, grâce à Joao Félix (52e) puis Havertz (76e), mais Gana et ses coéquipiers ont eu du répondant et égalisé deux fois par Doucouré (69e) puis Simms (89e), sur une dernière action où le portier de Chelsea, Arrizabalaga, pouvait mieux faire.

LOUIS GEORGES DIATTA