Suite à la défaite nette de son équipe contre Brighton (3-0), l’entraîneur allemand des Reds, Jürgen Klopp est revenu sur la déroute subie contre les Seagulls samedi après-midi en Premier League.

Un revers symbolique de la méforme actuelle de Liverpool et des multiples doutes qui s’installent du côté d’Anfield. ‘’C’est mon travail de former la bonne composition. Toutes ces choses, définir la bonne tactique, il y a beaucoup de choses à faire.

Et j’ai passé un très bon moment à le faire. Je ne sais pas si c’est parce que le match vient juste de se terminer, il y a quelques minutes, mais je ne me souviens pas d’un pire match. Honnêtement, je ne crois pas. Je veux dire, tous les matchs, pas seulement ceux avec Liverpool, je ne me souviens pas. Et c’est ma responsabilité. Alors oui, cela nous met au plus bas en ce moment’’, a-t-il assuré en conférence de presse.