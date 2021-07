Présent en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a donné des nouvelles de ses quatre défenseurs blessés : les centraux Virgil van Dijk (30 ans, 5 matchs et 1 but en Premier League pour la saison 2020-2021), Joe Gomez (24 ans, 7 matchs en Premier League pour la saison 2020-2021) et Joël Matip (29 ans, 10 matchs et 1 but en Premier League pour la saison 2020-2021) puis le latéral droit Trent Alexander-Arnold (22 ans, 36 matchs et 2 buts en Premier League pour la saison 2020-2021).

"Les quatre ont l'air très bien, je dois dire. Virg' et Joe n'auront pas de doubles séances dès maintenant et je ne sais pas exactement quand nous pourrons procéder aux prochaines étapes, mais cela se produira dans les quatre prochaines semaines. C'est sûr. Nous ferons un grand pas en avant. Joël est probablement le plus proche de l'entraînement normal... Trent a un programme spécial et devrait être prêt dans les cinq ou six prochains jours", a assuré le technicien allemand, bien parti pour rapidement retrouver sa défense type.