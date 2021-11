Le maire sortant de la commune de Diass est très confiant pour la campagne électorale en vue des Locales du 23 janvier 2022. Il estime que son bilan, couplé à son programme, lui permet de remporter la victoire devant ses opposants, sans forcer. Il se prononçait lors de son meeting d’investiture organisé ce weekend.

C’est Toglou, village du défunt maire de Diass Aliou Samba Ciss, qui a abrité le meeting d’investiture du candidat de la coalition BBY dans la commune de Diass. Organisée en présence de l’ensemble des leaders de ladite coalition, cette rencontre a été l’occasion, pour le maire sortant de la commune, d’exprimer sa confiance quant à la victoire prochaine de sa coalition. Il fonde cet état d’esprit sur le contenu de son bilan qu’il juge à même de lui faire remporter les élections au soir du scrutin.

Cependant, il assure que les injures, les violences, les invectives et les calomnies n’ont pas de place dans la communauté saafi qui est appelée à choisir un maire dans l’union et la sincérité. De ce fait, indique-t-il, ‘’pour être maire, je ne dirai jamais des contrevérités sur des gens, ni sur mon programme. Un exemple : lorsque le président Macky Sall me choisissait comme tête de liste de cette coalition, est-ce que j’ai demandé à l’être ? Il y a un leader qui clamait orbi et urbi que c’était lui qui est BBY dans cette commune. Il pensait que sans cela, il ne pourrait pas aller aux élections locales. Les vidéos sont là et leurs arguments étaient qu’ils ont fait 70 % des parrainages, que la vision de Cheikh Tidiane Diouf ne dépasse pas Diamniadio, que le PS a vomi Cheikh Tidiane Diouf. Tout leur agissement, c’était pour manœuvrer pour prendre la tête de BBY. Pendant ce temps, nous étions dans notre coin en train de travailler et aujourd’hui, la vérité a éclaté au grand jour, car le président Macky Sall a porté son choix sur nous. Donc, il faut que ces gens-là sachent que nul ne peut échapper à son destin’’, a rappelé le maire.

A en croire Cheikh T. Diouf très en verve, ‘’le plus important, c’est le choix du maire. Mais a-t-on besoin de se chamailler pour ce choix ? Ce choix ne demande pas des invectives, des calomnies ou des promesses auxquelles même ceux qui les formulent ne croient même pas. Faisons attention à nos propos, car la vie va continuer après le 23 janvier. Donc, disons la vérité à la population, c’est mieux’’, a soutenu Cheikh Tidiane Diouf.

Il a également profité de cette tribune pour peindre la situation politique de sa commune, à la veille de l’ouverture de cette campagne électorale. ‘’Il y a beaucoup de polémiques à Diass. On a l’impression que les élections locales ne se passent qu'à Diass. J’ai même honte d’entendre des propos aussi irresponsables de la part de certains leaders. Il faut qu’on revoie la façon de faire de la politique dans cette commune. Nous savons que certains agissent juste pour amuser la galerie, mais ici, nous savons qui est qui’’, a martelé le candidat de BBY. Il précise : ‘’J’étais le premier adjoint de feu Aliou Samba Ciss et j’assume son bilan.

Mais il faut que ces gens qui parlent sachent raison garder. La vie de cette commune n’a pas commencé avec Cheikh Tidiane Diouf. Pourquoi les gens ne parlent que du mandat de Cheikh Tidiane Diouf pour dire que tous les problèmes de cette commune c’est moi ? Et de 1972 à maintenant, qu’est-ce qui s’est passé ?’’, s’est-il interrogé. Avant de répondre : ‘’Je ne suis pas dans la révélation des secrets de cette commune où je connais beaucoup de choses. Les autres responsables, ce sont des frères ou des grands frères et je ne dirai jamais des propos désobligeants envers eux, parce qu’avant tout nous sommes des parents et c’est très important de se souvenir de ça.’’

Enfin, a-t-il assuré, ‘’cette grande coalition, au soir du 23 janvier, va gagner les élections à Diass. Notre bilan ne souffre d’aucune ambiguïté et notre programme est très clair pour cette commune’’, s’est vanté Cheikh Tidiane Diouf.