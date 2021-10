Le Parti socialiste est en lambeaux dans la commune de Diass, depuis qu’un communiqué a été publié par le Dr Saliou Ciss qui déclarait le soutien du PS au candidat Mamadou Ndione, Directeur général du Cosec. Ce lundi, le coordinateur des socialistes dans la commune a rencontré la presse pour démentir.

Le Parti socialiste ne se porte pas bien, dans la commune de Diass, depuis que le Dr Saliou Ciss a publié un communiqué déclarant le soutien des socialistes à Mamadou Ndione, Directeur général du Cosec et candidat à la mairie. Hier, le coordonnateur du PS dans la commune a organisé un point de presse pour apporter un démenti cinglant à l’émetteur de ce communiqué.

Selon Mbaye Seck, ‘’tout ce qu’il a relaté à Diass est faux. Ces quatre vieillards, dont celui qui en est la tête de file, Saliou Ciss, ne représentent absolument plus rien dans cette commune. Nous allons apporter quelques clarifications sur les vraies intentions de ces vieillards qui ne cherchent qu’à se remplir les poches’’. Il précise : ‘’En clair, le PS dément formellement et déclare que le communiqué de Saliou Ciss n’engage pas le parti. Mieux, tous les responsables du parti, même au niveau national, sont très remontés contre ses déclarations. Saliou n’est plus un socialiste. Il est en train de survivre. Il cherche juste un poste au niveau départemental.’’

Mbaye Seck explique, ainsi, que la seule visée de Saliou Ciss est ‘’de saboter le parti dans la commune de Diass.

En effet, rappelle-t-il, ‘’ce monsieur en perte de vitesse a lâché le parti à la chute du PS, lors des élections de 2009. Il a tout tenté vainement pour avoir des responsabilités dans le parti, mais également dans le gouvernement. Mais rien. Il n’a occupé aucun poste de responsabilité dans les instances du parti, hormis la section communale de Diass. Au niveau départemental, il ne représente rien, ni au niveau régional, à plus forte raison au niveau national. Et pendant ce temps, Cheikh Tidiane Diouf a eu à occuper des postes importants. Je donne un seul exemple au niveau du Comité central du PS qui est l’organe suprême du parti. Il occupe le poste de chargé des questions scolaires et universitaires.’’

Pire, révèle Mbaye Seck, ‘’en 2008, les négociations que le PS devait faire avec Benno Siggil Senegaal n’ont pas abouti, à cause de ce vieux qui privilégie toujours ses intérêts personnels. Ce que la coalition n’avait accepté. En 2014, le maire Cheikh Tidiane Diouf, qui a toujours clamé haut et fort qu’il a appris la politique auprès de Saliou Ciss, a entamé des négociations avec lui pour lui dire qu’il est temps d’animer le parti dans la commune. Alors qu’il dit que c’est lui le chef du bateau et que personne d’autre ne le sera, il a cherché à barrer la route à ce dernier. Ayant compris les intentions de M. Ciss, Cheikh Tidiane Diouf a cherché d’autres voies pour faire renaître le PS de ses cendres’’.

Le coordonnateur de porter le coup de grâce : ‘’Tout le monde a compris que c’en est fini pour ces vieux en perte de légitimité et qui n’ont aucune personne derrière eux.’’