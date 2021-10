Pour avoir un candidat à présenter à la coalition Yewwi Askan Wi dont il fait partie, le Pastef avait organisé des élections primaires à Mbour, pour permettre aux cellules de choisir. Mamadou Lamine Diaïté était sorti vainqueur devant Ousmane Diop et Me Abdoulaye Tall. A la suite d’un recours de ce dernier, la commission nationale d’investiture a annulé les résultats pour désigner Me Tall. Ce que Mamadou Lamine Diaïté ne peut pas digérer. Il a gelé ses activités dans le parti et démissionné des comités électoraux, en attendant la réponse du niveau national.

Le Pastef est dans les eaux troubles à Mbour. Les rangs du parti Pastef sont rompus, à la suite de la démission du coordonnateur départemental du parti qui a, également, gelé ses activités au sein du parti.

En effet, Mamadou Lamine Diaïté se sent trahi. Le coordonnateur départemental du parti est sorti vainqueur des élections primaires organisées pour départager les trois candidats qui étaient en lice. Il s’agissait de Me Abdoulaye Tall, le porte-parole national du parti, d’Ousmane Diop et de lui-même. Le scrutin a mobilisé les 124 cellules que compte la ville. A l’arrivée, il a obtenu 81 voix devant Me Tall qui en a glané 37, au moment où Ousmane Diop n’a eu que 4 voix.

Mais tout de suite après la proclamation des résultats des votes, Me Tall avait introduit un recours pour contester le verdict du scrutin. C’est finalement cette semaine que la Commission nationale des investitures (CNI) du parti a décidé de donner une suite favorable à la requête d’Abdoulaye Tall.

Ainsi, le porte-parole du Pastef a pu renaitre de ses cendres comme un phœnix. Hier, à travers un communiqué, le nouveau représentant du parti d’Ousmane Sonko à Mbour a fait l’annonce de sa victoire sur le coordonnateur du parti. ‘’Notre parti Pastef/Les patriotes vient encore une fois de donner une leçon de démocratie interne dans la commune de Mbour. En effet, au lendemain des élections primaires tenues le 13 octobre 2021 à l'hôtel Coco Beach, j'avais introduit un recours auprès de la Commission nationale des investitures (CNI) du parti, pour entendre prononcer l'annulation desdites élections et espérer, en dernier ressort, la désignation du candidat du Pastef par la commission’’, écrit-il.

Il ajoute : ‘’Après plus de dix jours d'attente, ladite CNI vient de rendre son verdict. Ma candidature est finalement validée pour représenter le parti dans la coalition Yewwi Askan Wi de Mbour’’. Maitre Abdoulaye Tall profite de l’occasion pour ‘’inviter mes frères candidats recalés de se joindre autour de l'essentiel, le combat.’’ L’avocat de poursuivre : ‘’C'est moins ma personne que le projet Pastef qui demeure l'enjeu primordial. Ainsi, je lance un appel solennel à tous les patriotes de Mbour, responsables, militants et sympathisants à fédérer toutes les forces qui devront naturellement se joindre aux alliés de la coalition.’’

Maitre Tall finit son communiqué en rendant ‘’un grand hommage à (s) on frère Dr Mamadou Lamine Diaïté, Coordonnateur départemental, pour le travail abattu depuis 2014 et son engagement sans réserve pour le parti et le projet. Cet hommage, ajoute-t-il, va à l'endroit de ses collaborateurs qui se sont fait remarquer de par leur dévouement et leur loyauté’’.

Pour le moment, Mamadou Lamine Diaïté a adressé une correspondance à la Commission nationale d’Investiture de Pastef pour avoir les explications qui justifieraient l’annulation de sa victoire sur ses deux autres adversaires. Il promet de rencontrer la presse, dès la réception de la réponse de la CNI attendue dans les 48 prochaines heures.

IDRISSA AMINATA NIANG