Ils sont nombreux, les candidates qui souhaitent remplacer l’actuel maire de Sindia à la tête de la municipalité. Seybatou Sène est un d’entre eux. Il estime être celui qu’il faut à cette commune qui manque de tout, à cause d’un manque de volonté politique.

Après la période de dépôt des listes et la phase de contentieux qui est toujours en cours, place à la critique de la gestion des maires sortants. Chacun prêche pour sa chapelle. A Sindia, c’est Seybatou Sène qui ouvre les hostilités. Il s’exprimait dans le cadre d’une rencontre organisée par le mouvement Action jeunesse de Sindia. ‘’Notre commune est très malade, la décentralisation a consacré neuf compétences transférées. Dans notre commune, parmi ces dernières, on ne sent pas une seule qui a été correctement prise en charge. Le manque d’infrastructures relève d’un manque de volonté politique. Nous avons fait le tour des 19 villages ; rien n’a été fait là-bas, alors que chaque année, la commune vote un budget de près de 2 milliards de francs CFA. Maintenant, la question à se poser, c’est où est allé cet argent ? Est-ce que ceux qui le gèrent maîtrisent le fonctionnement d’une commune ?’’. Et d’ajouter : ‘’Moi, je suis expert en passation de marchés publics et expert en partenariats. Ce sont des décrets, des arrêtés et des règlements très clairs qui régissent ce domaine. Compte tenu de tout cela, est-ce que la commune de Sindia respecte les règles de procédures ?’’, se demande-t-il.

Toujours en verve, Seybatou Sène pense que ‘’sans planification, cette commune ne peut pas aller loin. Dans cette commune, le programme local de développement n’est même pas disponible. C’est pourquoi nous devons prendre notre destin en main’’.

Le mouvement Action jeunesse de Sindia informe être passé par un sondage pour trouver le profil de M. Sène comme le plus à même de diriger la commune, au lendemain des élections locales du 23 janvier 2022.

En effet, précise Mariama Seck, ‘’notre mouvement est présent au niveau des 19 villages de la commune de Sindia. Nous avons mis en avant un certain nombre de critères. Nous avons consulté les candidats, en passant par leur profil, leurs réalisations et également par leur programme. Nous avons choisi Seybatou Sène comme le candidat le mieux placé pour sortir cette commune de la situation dans laquelle elle vit’’.

Dans la même veine, Moussa Sène, Président du mouvement considère qu’aujourd’hui, ‘’avec la position de Sindia, on ne mérite pas d'avoir un poste de santé comme celui que nous avons. Nous ne pouvons pas recevoir des malades, en période hivernale, car ils ne peuvent pas accéder à ce poste de santé’’. Ce qui justifie le choix porté sur la personne de Seybatou Sène, à en croire le président du mouvement.

‘’Il faut comprendre une chose, la commune de Sindia, celle de Diass et celle de Keur Mousseu sont trois collectivités locales qui s’adossent à la capitale Dakar et nous abritons beaucoup d’infrastructures. C’est pourquoi nous n’avons plus le droit d’installer n’importe quel profil. Les enjeux sont énormes à cause des investissements qui sont faits ici. Ce qui fait que notre candidat a le bon profil pour mener à bon port notre commune. C’est pourquoi, au niveau des 19 villages, on lui voue une admiration énorme’’.