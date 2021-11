LOCALES 2022 Soham trouve refuge à Union citoyenne Bunt Bi Laissée en rade au profit de Barthélémy Dias, Soham El Wardini a finalement été accueillie favorablement chez le député Théodore Chérif Monteil à l’Union citoyenne Bunt Bi. Il faut noter que voilà un parti qui, depuis 2017, a toujours pris ses responsabilités pour participer aux différentes joutes électorales. ‘’Un parti politique, disait courageux le leader du parti, est créé pour aller en élection. Nous ne voulons pas nous cacher derrière des coalitions qui vont semer le trouble et attirer un flou artistique’’. Aux élections législatives de 2017, le parti s’était aussi présenté et, à la surprise générale, faisait partie des rares formations à obtenir un siège au Parlement. Ainsi, au moment où les coalitions font fureur, UCB, lui, continue son choix audacieux et risqué de se compter, en participant sous sa propre bannière aux différentes élections. Ce qui n’empêche pas de s’ouvrir à des personnalités politiques et de la société civile qui acceptent de porter leur maillot.