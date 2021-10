La bataille de Bambey aura lieu. Et la coalition Benno Bokk Yakaar risque d’être son propre adversaire. Ce week-end, la candidature de Ousseynou Kassé, directeur exécutif de l’autorité nationale de Biosécurité, au poste de maire a été plébiscitée par une partie des militants de l’APR (Alliance pour la république).

Le directeur exécutif de l’autorité nationale de Biosécurité a accepté d’être candidat à la candidature au poste de maire de la commune de Bambey. Ousseynou Kassé l’a déclaré, lors d’un meeting organisé ce week-end, dans cette collectivité territoriale par des jeunes et des femmes membres de l’alliance pour la république(APR). En sa qualité de membre fondateur du parti présidentiel, Ousseynou Kassé a déclaré : « Ce qui a été fait, on peut faire mieux à Bambey. Nous sommes à l’écoute du chef de l’Etat, président de la coalition. Je magnifie le choix que vous avez porté sur ma modeste personne et j'accepte cette désignation avec humilité, mais, le dernier mot revient au leader de Bby qui est le Président Macky Sall. Bambey doit décoller, parce que notre localité mérite beaucoup plus. Nous saluons toutes les initiatives qui nous conduirons vers la victoire’’.

Il a, toutefois, réaffirmé son ‘’ancrage au sein de Benno Bokk Yakkar et au respect de la discipline de parti’’. ‘’Nous nous plierons entièrement au choix que le Président fera pour la défense des couleurs de BBY à Bambey, lors des prochaines élections locales’’. Ousseynou Kassé a ajouté à cela que la commission mise en place par Pape Diouf, pour le choix du candidat de Benno Bokk Yaakaar, n’est qu’une initiative privée. Ce dernier n'est ni représentatif de la ville de Bambey, encore moins habilité à mener ce genre d’initiatives au nom de la coalition. Ces derniers jours, nous avons vu des responsables prendre des initiatives pour échanger et nous saluons cela. Il faut écouter le président le président Macky Sall qui est le chef de notre parti et de la coalition et nous avons accepté son choix, lorsqu’il s'agissait de choisir des députés et des ministres. C'est bien d'échanger, mais, nous écoutons seulement le Président Sall’’, a-t-il martelé.

Il faut noter que cette posture du directeur de l’autorité nationale de la biosécurité tranche d’avec les initiatives de l’ancien ministre Pape Diouf qui, la semaine dernière, avait prôné le consensus et la mise en place d’une équipe pour choisir le prochain maire. A Bambey, les candidats déclarés au poste de maire, membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar commencent à faire foison. Ces différents candidats marchent en rang dispersé et vont faire face à Aida Mbodji et cie qui avait gagné la majorité des sièges en 2014.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)