Les élections territoriales seront âprement disputées dans département de Diourbel où plusieurs formations et coalitions de partis politiques ont déposé leur dossier de candidatures. Le préfet du département appelle les acteurs à la sérénité.

Les sous-préfectures et préfectures de la région de Diourbel ont été prises d’assaut par les hommes politiques qui entrent en compétition pour les élections municipales et départementales du 23 janvier 2022. Dans le département de Mbacké, vu le nombre important de listes, le préfet Amadoune Diop a appelé les acteurs à la sérénité.

‘’Je lance un appel aux acteurs politiques des différentes coalitions et partis en lice, pour plus de sérénité et de paix, pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Nous ne cesserons de partager toutes les informations utiles pour mener a bien les activités avec le comité électoral, jusqu’aux moments des élections’’, a déclaré hier Amadoune Diop, au moment de faire le point des listes déposées.

‘’Hier (mercredi), a-t-il ajouté, nous avons reçu différentes listes, aussi bien de partis politiques que de coalitions de partis politiques en direction des élections départementales et municipales. Spécifiquement, pour la commune de Mbacké, il y a eu 14 listes et six listes pour le conseil départemental’’. Un total de 20 listes a été comptabilisé au niveau de la commission implantée à la préfecture.

Le préfet de préciser : ‘’Toutes les personnes présentes dans l’enceinte de la préfecture avant minuit ont été reçues. J’ai toutefois eu écho qu’il y a eu des responsables qui sont venus après l’heure indiquée. Il n’était plus possible pour nous de les prendre.’’

Dans ce département, c’est l’arrondissement de Kael qui enregistre le plus grand nombre de listes (32). Au niveau de l’arrondissement de Taif, sept listes seront en compétition. Au total, dans ce département, 79 listes ont été présentées. Dans le département de Diourbel, 63 listes seront en compétition.