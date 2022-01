Locales Diourbel

Le ministre de l’Emploi, Dame Diop, le président du Comité sénégalais des Droits de l’homme, Pape Sène, l’ancien directeur du Cices, Cheikh Ndiaye, et le khalife de Gawane ont été tous défaits par l’opposition, à Diourbel. Le ministre Dame Diop a perdu une deuxième fois consécutive face à Malick Fall. Hier, face à la presse, l’actuel ministre de l’Emploi a été fair-play et a reconnu sa défaite. Il a félicité le maire sortant Malick Fall pour sa réélection avant de lui souhaiter bon vent.

La chute de Dame Diop a été causée par ses lieutenants ‘’sans aucune base politique et aucun apport’’. Même son directeur de campagne Saër Diop a été défait dans le centre de vote Baye Laye Gaye. Il en est de même pour Abdourahmane Ly, le directeur de l’Insertion professionnelle, et de Souleymane Soumaré. A Gawane, le khalife a été dominé par l’opposition, notamment par le candidat de la coalition Wallu Sénégal, Mbaye Faye. Avec cette victoire, c’est une vingtaine d’années de perchoir que Yakou Kane, membre du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) perd. Toujours dans ce département, le maire de la commune de Ndondol et par ailleurs président du Comité sénégalais des Droits de l’homme, a été battu par l’inspecteur Edouard Sène.

...A Dinguiraye, une commune de l’arrondissement de Baba Garage, le Dr Cheikh Gadiaga ne rempile pas. Dans la commune de Bambey, Assane Dia, le poulain d’Aida Mbodj, a remporté son duel face à Gana Mbaye. A Lambaye, l’ancien directeur du Centre international du commerce extérieur, Cheikh Ndiaye, ne rempile pas. Dans les communes du département de Diourbel, les maires Mbaye Samb de Pattar, Abdou Diagne de Tocky Gare et Mamadou Faye de Touré Mbonde ont été battus. Le fait le plus cocasse a eu lieu à Touré Mbonde où le premier adjoint est venu à bout du maire. A Touba, les bulletins blancs sont encore nombreux. Ce qui constitue un signe de révolte contre la liste présentée par le khalife général des mourides. A Ngogom, une commune du département de Bambey, c’est une hégémonie de 20 ans de règne de Baboucar Ndiaye qui vient de se terminer. Il a perdu face à Papa Momar Ngom. Dans l’arrondissement de Ndindy, aucune alternance n’a été notée. Tous les six maires ont été reconduits.