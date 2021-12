REACTIONS SITEU ‘’Il savait que j'allais le battre. Il a peur’’ ‘’Papa Sow s’est blessé tout seul. C'est lui qui l'a cherché. Comment peut-il envoyer un de ses accompagnants nous perturber ? Donc, c’est lui qui a causé tout ça. Je devais être déclaré vainqueur, car c'est Papa Sow qui a fait que ce combat n'a pas eu lieu. Il s’avait que j'allais le battre. Il a peur. Contre Gouy Gui, j'étais blessé peu avant le combat, mais j'avais finalement lutté. Je pense que ce n'est pas normal tout ça. J'ai préparé ce combat pendant trois ans. J'ai investi au moins 20 millions dans mes combats. Cela fait mal d'en arriver à cette situation. Je ne vais plus affronter Papa Sow.’’ MAÏSSA NDIAYE (1er VICE-PRESIDENT CHARGE DE LA LUTTE AVEC FRAPPE) ‘’Très déplorable pour le monde de la lutte’’ ‘’Malheureusement, cette scène ne fait pas partie de ce qui rend la lutte plaisante. Un événement de cette envergure qui a nécessité des mois de préparation, pouvait mieux se terminer, surtout que la fête a été belle jusqu’à ce moment. Il y a certains comportements à bannir dans l’arène. Il faut faire une analyse de cet incident pour parfaire les choses. Si on a créé les deux couloirs, c’est pour éviter que les deux lutteurs ne se croisent. C’est très déplorable pour le monde de la lutte.’’ PAPE ABDOU FALL (PROMOTEUR) ‘’Ce n’est pas une belle image de la lutte’’ ‘’Je suis tout simplement déçu. Depuis deux ans, on attend ce combat. Mais vous avez vu ce qui s’est passé. On doit revoir les comportements. C’est une grosse déception. Et je présente mes excuses à tous les amateurs et à tous mes partenaires. Ce n’est pas ce qu’on attendait. Ce n’est pas aussi une belle image de la lutte. On s’attendait à une très belle fête, mais malheureusement, ça s’est passé autrement. Je remercie tous les partenaires et les personnes qui m’ont accompagné. Je leur donne rendez-vous très prochainement.’’