L'arène nationale va encore vibrer, ce week-end. Ama Baldé affronte Gris Bordeaux, un “ndeweneul” de Tabaski, un choc Pikine contre l'écurie Fass pour les férus de la lutte sénégalaise, à quelques encablures de la clôture de la saison.

Après Moustapha Guèye contre Tyson, Baboye vs Gris Bordeaux, un énième duel Fass-Pikine se tiendra le dimanche 30 juin. Ama Baldé va en découdre avec Gris Bordeaux. Le premier, après son revers de l'année dernière contre l'actuel Roi des arènes Modou Lo, devra à tout prix éviter une deuxième contre-performance de rang. Trentenaire, le Pikinois, qui ambitionne de voir un jour la couronne de Roi des arènes posée sur sa tête, a tout à perdre le dimanche prochain, même s'il est encore relativement jeune.

Perdre contre le lutteur de Fass ralentirait son retour au plus haut niveau, mais serait également une vraie déconvenue. Il est clair que le jeune frère de Jules Baldé est conscient de la situation : il faudra vaincre ou presque périr. De la jeune génération de ténors aux côtés de Sa Thiès, Siteu et autre Boy Niang 2, Ama Baldé est l'un des rares lutteurs au vrai potentiel de Roi des arènes. Pour atteindre un tel niveau, il faut commencer par défaire Gris Bordeaux. En d'autres termes, la défaite est prohibée pour le Pikinois.

Pour Gris Bordeaux, en retrait depuis 2018, c'est le statu quo : deux défaites pour deux triomphes. Donc, son 23e combat, c'est une sorte de clarification, de finale. Mais le successeur de Moustapha Guèye va aussi essayer de clore sa carrière en beauté. Peut-être une dernière qui viendra soigner ses statistiques peu reluisantes en 25 ans de carrière (11 victoires, 9 défaites et 2 sans verdict).

Toutefois, battre Ama pourrait ouvrir la porte à d'autres challenges face aux jeunes loups (Siteu, Sa Thiès, Boy Niang 2, Reug Reug…). Mine de rien, le futur du Tigre de Fass est grandement lié à la confrontation de ce dimanche.

Gouye Gui vs Ada Fass, l'autre attraction

Même si Ama vs Gris reste la grosse affiche du dimanche, force est de reconnaître qu'un Gouye Gui-Ada Fass ne manque pas de piquant. Gouye Gui, qui a fait face à des difficultés ces dernières années, devrait profiter de ce nouveau challenge pour reprendre sa carrière en main. Pour réussir son retour et être de ceux qui dirigeront l'arène la prochaine décennie, il lui faudra réussir le test de ce week-end face à un autre espoir de la lutte, le populaire Ada Fass.

Toujours est-il que le mardi dernier, à l'occasion d'une conférence de presse, le tombeur de Siteu a averti son jeune challenger : ‘’Préparer et affronter un lutteur tel qu'Ada Fass n'est pas un problème pour moi. On dit de lui qu'il est l'espoir de la Médina et qu'il a un avenir brillant. Mais moi, je n'ai aucune pression dans ce combat, car j'ai affronté Ama Baldé, Ness et d'autres grands champions. Donc, si aujourd'hui j'affronte Ada Fass, c'est parce que j'ai eu des difficultés dans ma carrière. Mais normalement, en ce moment, je ne devrais pas lutter avec Ada. S'il m'attaque, je lui infligerai une chute jusqu'ici jamais vue dans l'arène’’, met en garde le champion de Guédiawaye.

Mais le Fassois l'entendra-t-il de cette oreille ? A priori, la réponse à cette interrogation est non. Car le jeune Fassois, vainqueur à l'issue de sa dernière sortie contre Zoss, a une carrière à entretenir. Ayant déjà concédé trois défaites, dont une face à Zarco, l'athlète assez prometteur est presque condamné à la victoire contre son devancier qui, lui, est plus proche de sa retraite sportive. Décidément, ce 30 juin sera une véritable fête de la lutte, car une troisième affiche, un choc générationnel entre Zoss et Lisse Ndiago viendra donner plus de punch à cette journée qui fait déjà beaucoup saliver.

