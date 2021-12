Pour mieux lutter contre la corruption sous toutes ses formes, l’Ofnac a décidé de miser sur les hommes religieux de toute obédience. La directrice espère, ainsi, sortir le pays de la zone rouge dans laquelle il végète.

La Semaine nationale de lutte contre la corruption a été clôturée, hier à Pikine, par la présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Seynabou Ndiaye Diakhaté a indiqué que plusieurs activités ont été menées, ces 15 derniers jours. Lors de chacune d’elles, leurs partenaires ont fait montre d’étonnantes capacités de mobilisation, confirmant ainsi leur engagement résolu à soutenir les initiatives de l’Ofnac.

Ainsi, pour faire écho à cet engouement populaire, poursuit-elle, les religieux musulmans comme chrétiens n’ont pas été en reste. Pour preuve, elle a cité les nombreux sermons et homélies qui ont été prononcés sur l’étendue du territoire, dans les mosquées les vendredis 10 et 17 décembre et dans les églises les dimanches 12 et 19 décembre.

A ces occasions, renseigne-t-elle, les religieux musulmans comme chrétiens ont axé leurs messages sur des thématiques liées à la corruption ou à la fraude et sur les comportements que les fidèles devraient avoir devant de tels fléaux. ‘’Conscient que pour être efficace, la lutte contre la corruption doit être une entreprise collective et participative, l’Ofnac, dans le cadre de sa stratégie du ‘faire avec’, a également permis à des citoyens engagés de commémorer dans leur territoire et à leur manière, la Journée internationale de lutte contre la corruption. Ainsi, au-delà de ces manifestations qu’il a initiées, l’Ofnac a appuyé techniquement et financièrement plusieurs évènements. Une chose qui nous a permis de constater qu’aujourd’hui, l’Ofnac n’est pas seul dans la mission qu’il mène contre la fraude et la corruption. Plus que par le passé, il sait pouvoir compter sur vous tous pour poursuivre, à ses côtés, ce combat qui doit être celui de tous et de chacun. Je reste convaincue que la bataille contre cette honteuse gangrène se gagnera dans les écoles, les universités, dans les mosquées et les paroisses, par l’éloge de la probité, du bien acquis et de la promotion de nouveaux comportements citoyens de rejet systématique de la corruption’’, a confié la présidente de l’Ofnac.

A son avis, elle se gagnera aussi dans les quartiers et sur les scènes de théâtre, sous l’influence grandissante des artistes qui ont fini de montrer leur adhésion pleine et entière à la stratégie nationale de lutte contre la corruption.

‘’Nous sommes toujours dans la zone rouge’’

En outre, Seynabou Ndiaye Diakhaté a confié, concernant la situation de la corruption dans ce pays, que chaque année, l’Ofnac produit un rapport qui parle des activités de prévention et un rapport concernant les dossiers d’enquête qui évoque le cas des personnes qui sont soupçonnées d’avoir commis des faits de corruption ou de concussion ou pratiques assimilées. C’est ce document qui est remis au président de la République et c’est différent des rapports d’enquête que l’Ofnac remet directement au procureur de la République.

‘’Concernant la note de Transparency, nous sommes toujours dans la zone rouge. Je pense qu’avec la stratégie de nouvelle lutte contre la corruption, nous allons quitter cette zone rouge pour aller vers une notation meilleure. Au niveau de l’Ofnac, nous avons deux nouvelles principales armes : la prévention et la lutte. Nous avons pris comme objectif principal de privilégier la prévention. Il sera question de faire connaitre les méfaits de la corruption’’, a confié la présidente de l’Ofnac.

CHEIKH THIAM