Les ONG GIZ Fonds vert pour le climat et Enda Ecopop ont fédéré leurs forces pour juguler le fléau de la coupe de bois dans la région de Matam, par le biais des foyers améliorés (FA). Enda Ecopop, en charge de la distribution, en a écoulé plus de mille pour un montant de plus de 11 millions F CFA. Un grand bénéfice pour les femmes.

À Matam, le constat est implacable. Dans l’écrasante majorité des maisons, les femmes utilisent du bois pour faire la cuisine, à l’image de ce qui se passe à l’échelle nationale où plus de 86 % de la population rurale utilisent du bois pour les besoins domestiques en énergie, selon les statistiques de l’ANSD. Les foyers améliorés (FA) ont été désignés comme la solution pour freiner le fléau.

Ainsi, grâce au Fonds vert pour le climat, chargé de la production, et de l’ONG Enda Ecopop qui gère la distribution, plus d’un millier de foyers améliorés ont été fabriqués et vendus dans la région de Matam en un temps record. ‘’On a fait un diagnostic pour voir comment se porte le marché des foyers améliorés dans la région. Au départ, nous n’avions trouvé que 15 foyers améliorés pour 10 distributeurs. Aujourd’hui, on est à une centaine de distributeurs pour plus de mille foyers améliorés vendus. Et on parle d’un chiffre de plus de 11 millions qui ont circulé entre les distributeurs qui ne sont autres que nos braves femmes qui sont dans les départements de Kanel, Matam et Ranérou, puis entre elles et les producteurs. Donc, on a noté que le marché est en ébullition dans la région’’, déclare la chargée de programme à Enda Ecopop, Mama Aïssatou Mbaye.

La filière des foyers améliorés est assez florissante pour accueillir d’autres acteurs. L’objectif de l’ONG chargée de la distribution des FA est de rendre ces articles accessibles face à une demande qui ne cesse d’aller crescendo. Le pari est réussi, puisque les femmes ont adopté les FA pour moult avantages.

En effet, les foyers améliorés permettraient de faire des économies de bois de l’ordre de 50 %. ‘’Avec un foyer amélioré, seulement deux ou trois branches peuvent être utilisées pour faire un repas entier, contre six avec un foyer trois pierres’’. Une faible consommation de bois qui permettrait de faire des économies financières et de protéger l’environnement forestier.

En outre, les FA préserveraient la santé des villageoises. Selon les explications d’un agent forestier, une villageoise marche en moyenne 5 km pour atteindre la forêt. ‘’Le ramassage du bois est donc un travail très difficile que le foyer permet d’espacer. De plus, un foyer amélioré émet très peu de fumée, ce qui préserve les utilisatrices des maladies comme l’asthme, les problèmes de vue...’’, fait-il savoir.

C’est justement dans l’optique d’apporter des réponses durables aux attaques permanentes contre la nature et l’environnement que le projet ‘’Promotion Of Climate-Friendly Cooking Kenya And Senegal” a été conçu. Une initiative financée par le Fonds vert pour le climat et dont la mise en œuvre est coordonnée par la GIZ. Elle vise à promouvoir des solutions de cuisson plus respectueuses de l’environnement et corrélativement à atteindre l’objectif d’une meilleure diffusion de la vente des foyers améliorés et également, de soutenir les efforts du gouvernement du Sénégal dans sa Contribution nationale déterminée (CDN).

C’est ainsi que l’ONG Enda Ecopop a été choisie comme entité d’exécution devant promouvoir ce projet dans cinq régions d’interventions, à savoir Thiès, Louga, Matam, Tambacounda et Kédougou, afin d’y soutenir la croissance de la vente des foyers améliorés et en vue de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Ges). Toutes les stratégiques qui seront déployées par ce projet sont orientées sur l’adaptation face aux changements climatiques ainsi qu’à leur atténuation et d’accélérer la transformation du marché actuel des foyers améliorés au Sénégal.

‘’Il y a un marché à capter et c’est cette idée qui nous a amenés à tenir cet atelier (NDLR : à Matam) autour de l’intégration des grossistes dans la filière, renseigne Mame Aïssatou Mbaye. À l’image de ce qui se passe dans le secteur alimentaire, nos boutiquiers, qui sont des détaillants, travaillent avec des grossistes qui, eux aussi, travaillent avec des fournisseurs. C’est le même schéma qu’on veut reproduire au niveau de la filière des foyers améliorés’’, annonce-t-elle.

Il faut rappeler que ce projet est financé par le Fonds vert pour le climat à hauteur de 24 946 000 euros et sa mise en œuvre est coordonnée par la coopération allemande GIZ au Sénégal. L’ONG Enda Ecopop est chargée de son exécution.

Djibril Ba