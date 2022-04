Le Sénégal accueille la 10ème édition du Forum régional côtier et marin en Afrique l’Ouest. Cette organisation de dimension internationale qui se tient sur 4 jours depuis hier à Saly Portudal, est placée sous le thème : ‘’la santé des océans, un enjeu de développement durable des pays du littoral ouest africain’’. Il regroupe des experts des experts et spécialistes de haut niveau de la conservation marine ainsi que des acteurs à la base.

‘’Actuellement, les océans sont victimes d’agressions multiples dont les impacts limitent, voire dégradent, leurs capacités à fournir les services écosystémiques dont nous avons besoin. Pollution, surpêche, destruction des habitats, acidification, etc. sont autant de menaces qui affectent la santé des océans et diminuent leurs capacités d’atténuation des effets du changement climatique qui mettent en péril la sécurité alimentaire et l’économie des populations côtières’’, a constaté, hier, le Ministre Abdou Karim Sall qui s’exprimait, lors de la cérémonie d’ouverture du 10ème forum régional du Partenariat Régional pour la Conservation de la Zone Côtière et Maritime en Afrique de l’Ouest (PRCM) qui se tient actuellement à Saly Portudal. C’est ce constat général pour la région qui est à l’origine de l’organisation de cette rencontre qui regroupe plus de 300 acteurs pour réfléchir sur la problématique de la santé des océans dans la sous-région.

Selon le Ministre de l’Environnement, la question de la santé qui retient l’attention des gouvernants est un vrai problème. De ce fait, indique-t-il, ‘’tous les acteurs de l’espace du PRCM (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Cap Vert, Guinée et Sierra Leone) doivent être conscientisés sur les valeurs des écosystèmes océaniques et leur biodiversité, afin de les amener à convenir d’une vision commune pour leur gestion durable’’.

Pour lui, organiser des concertations périodiques, comme ce forum, amènera, sans nul doute, la communauté ouest africaine et ses partenaires vers une cogestion de la côte et des océans. Pour cela, précise le Ministre, il faudra passer « nécessairement par un développement de partenariats solides et dynamiques aux fins de mettre en évidence les causes et les incidences de la dégradation des océans et de leurs ressources, à travers des informations et des données fiables ; de mutualiser nos ressources et moyens ; de conduire des initiatives innovantes visant à conserver et à exploiter, de manière durable les océans, les mers et leurs ressources ; et vulgariser les pratiques réussies en matière et de conservation du littoral », estime Abdou Karim Sall.

A l’en croire, face aux facteurs de perturbation des milieux océaniques, la Communauté internationale s’engage, à travers l’Objectif de Développement durable 14 (ODD 14), à « conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines ».

Sur le plan régional africain, Abdou Karim Sall rappelle, dans la foulée, que « la politique de gestion intégrée des océans, prise en charge par la Convention d’Abidjan en cours de développement, préconise une vision fondée sur « Un océan propre et sain au bénéfice des générations présentes et futures de la région ».

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)