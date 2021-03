Dans le cadre de la lutte contre le chômage, il y a lieu d’écouter les jeunes, de les former et de les informer, entre autres, sur les opportunités d’emploi. Dans ce sens, l’État a lancé la construction de 45 Maisons de la jeunesse et de la citoyenneté (MJC) dont huit dans la phase pilote.

C’est par décret 2020-1771 du 15 septembre 2020 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Maisons de la jeunesse et de la citoyenneté (MJC) que le chef de l’Etat Macky Sall tient à doter les 45 départements d’infrastructures à même de forger la culture de participation citoyenne des jeunes, faciliter l’éclosion de leur génie créateur et assurer leur plein épanouissement psycho-social.

Pour la phase pilote, huit vont être construites dans les départements de Pikine, Guédiawaye, Matam, Podor, Kaolack, Fatick, Goudiry et Vélingara.

Le lancement officiel a eu lieu à Pikine. Il a été présidé par le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, qui voit dans ce projet novateur un cadre de rencontres, d’échanges, de loisirs, de formation et d’éducation en adéquation avec les aspirations profondes et dynamiques des jeunes du pays. Les MJC, explique-t-elle, sont un creuset d’information, de promotion du civisme et de la citoyenneté en milieu jeune, de formation des cadres et jeunes bénévoles des associations et mouvements de jeunesse. Elles sont conçues dans le cadre du PSE-Priorité-Jeunesse, pour être un guichet unique d’accès à l’information sur les opportunités d’emplois salariés et d’entreprenariat.

Avec son architecture moderne et intelligente, la MJC constitue une grappe d’offres de services différents, conformes aux besoins, aspirations et attentes des jeunes, allant de salles dédiées à la formation qualifiante, à un espace emplois-entreprenariat bien aménagé, en passant par un espace santé, une médiathèque, une agora, un auditorium, des salles polyvalentes pour le théâtre, la musique et divers ateliers de création artistique, sans oublier les espaces multisports.

Au demeurant, l’édifice vient en complément des Centres départementaux d'éducation populaire et sportive (Cdeps), des espaces jeunes et foyers des jeunes en nombre insuffisant face à une demande de plus en plus croissante. ‘’Une relation fonctionnelle sera instaurée entre ces différentes structures, en vue d’assurer une prise en charge holistique des attentes des jeunes dans les coins et recoins de chaque département du pays. Je voudrais vous inviter, d’ores et déjà, à vous mettre dans la perspective de faire vôtre cette prochaine infrastructure qui vous est entièrement dédiée. C’est l’occasion aussi pour moi de vous appeler à la vigilance civique et citoyenne et d’être à l’avant-garde de la sensibilisation de vos pairs sur le respect des biens publics et privés, des institutions et des symboles de notre République’’, a enjoint le ministre de la Jeunesse.

CHEIKH THIAM