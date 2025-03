RÉGION DE TAMBACOUNDA, ENTRE 2019 ET 2024 565 486 cas de paludisme et 279 décès enregistrés Pour le directeur régional de la Santé de Tambacounda, malgré des données incomplètes, 77 497 cas de paludisme ont été enregistrés en 2022. Selon Bayal Sall, la région dispose d'un hôpital, de sept centres de santé publics, de 156 postes de santé publique, de 28 structures privées de soins, de 111 cases de santé et de 1 019 Pecadom, soit au total 1 322 structures sanitaires. Concernant l'évolution du nombre de cas de paludisme dans la région, on a enregistré 97 079 cas en 2019, 128 549 en 2020, 133 906 en 2021. Avec des données incomplètes, il y avait 77 417 cas en 2022, 62 103 en 2023 et 66 424 en 2024. Pour l'évolution du nombre de décès, les chiffres sont les suivants : 44 en 2019, 58 en 2020, 63 en 2021, 43 en 2022, 30 en 2023 et 41 en 2024. Les points forts de cette lutte, selon lui, sont l'appui des partenaires techniques et financiers, le renforcement des capacités de tous les acteurs à chaque niveau, la bonne disponibilité des intrants pour la prévention et la contractualisation avec les OCB et les radios communautaires pour la sensibilisation. Parmi les points faibles, il a évoqué le recours tardif aux soins par la population, l'appropriation de la lutte contre le paludisme par la communauté, et la recherche sur la faisabilité de la réduction de l'incidence palustre par l'administration de masse de médicaments (AMM) et l'utilisation des Milda dans les districts sanitaires de Tambacounda. D'après lui, le renforcement de la mise en œuvre du Traitement préventif intermittent (TPI) avec l'administration de la SP chez les femmes enceintes à partir de la deuxième dose est essentiel, tout comme la réduction de l'incidence palustre à moins de cinq cas pour 1 000 enfants et la réduction de la mortalité liée au paludisme à 0 cas.