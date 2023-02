Pour constater de visu l’effectivité des projets de lutte contre les inondations, le ministre Issakha Diop a effectué, hier, une visite de chantier dans différents lieux abritant des infrastructures pluviales à Keur Massar.

Le ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations, était hier dans le département de Keur Massar, dans le cadre d’une visite, avec l’ensemble des services, pour constater l’état d’exécution des projets de l’État en matière de gestion des eaux pluviales. Selon Issakha Diop, le but de cette tournée était de pouvoir identifier certaines contraintes et essayer de les lever très tôt, pour qu’on puisse anticiper sur les problèmes qui arriveront nécessairement durant l’hivernage.

‘’L’état d’avancement de ces travaux est très satisfaisant. Nous avons constaté que les projets sont très bien tenus avec des entreprises qui sont en train d’accélérer le travail. Nous leur avons aussi fait part de la priorité de l’État concernant les projets liés à la gestion des inondations, pour qu’elles puissent mettre les bouchées doubles et terminer le maximum de travaux, avant le début de l’hivernage prochain. Pour la sécurisation des travaux, il y aura des murs de clôture, de l’éclairage public, des zones de voirie, surtout en ce qui concerne les bassins de rétention. Des mesures fermes ont été prises dans ce sens’’, a confié le ministre.

Concernant la phase 2 du Programme de gestion des eaux pluviales et d'adaptations au changement climatique (Progep 2), il s’est dit content de son démarrage, car Keur Massar était l’épicentre des inondations dans la région de Dakar. Il souligne qu’il y a eu, depuis deux ans, une nette amélioration, à cause de la phase 1 du Progep.

‘’Je pense qu’à ce rythme, cette question va bientôt se conjuguer au passé. Ce sera un mauvais souvenir. Ainsi, nous allons voir comment progresser dans la zone du lac Rose. Très bientôt, les résultats seront palpables partout où il y a des projets de lutte contre les inondations au niveau de la banlieue dakaroise. Je vous signale aussi qu’il y a la nouvelle initiative intitulée ‘Wadial Nawete’ (préparer l’hivernage) où tous les acteurs sont mobilisés pour qu’on puisse prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour anticiper sur les problèmes’’.

Le ministre annonce qu’ils se sont rendus dernièrement à Touba. ‘’Tous les quinze jours, nous allons nous déplacer sur le terrain pour impliquer les communautés dans la sensibilisation, l’information et la formation des populations. Mais aussi, pousser les collectivités territoriales à mettre en place des plans stratégiques pour prendre en compte elles-mêmes leurs problèmes et que l’État puisse venir peut-être en appoint et de faire un suivi régulier de ces projets et programmes. Comme nous l’avons fait aujourd’hui et à Touba, il y a de cela quinze jours’’, a indiqué Issakha Diop, à la fin de sa tournée.

CHEIKH THIAM