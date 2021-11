Une opération de saupoudrage a été lancée, le 28 octobre dernier, à Keur Massar, par le Service national d’hygiène. Elle va durer 20 jours. Selon une note de presse parvenue à notre rédaction, il s’agit d’une vaste opération de lutte contre les mouches, moustiques et autres arthropodes responsables de maladies et de nuisances affectant le bien-être des populations dans toute la région de Dakar.

En effet, poursuit le document, les mouches, moustiques, insectes et arthropodes trouvent les conditions de développement idéales dans le contexte de stagnation de l’eau créée par les inondations qui sont connues lors des fortes précipitations. C’est pourquoi il a été constaté beaucoup de cas de paludisme dans cette période où, souvent, des cas de dengue peuvent survenir.

‘’Il s’agit de mener des opérations de saupoudrage et de nébulisation d’insecticide liquide, afin d’atteindre les formes adultes des moustiques et mouches qui causent beaucoup de désagréments au niveau des populations’’, indique le service d’hygiène.

Qui renseigne qu’il s’agit de la deuxième phase de la lutte chimique contre les vecteurs de maladies, dans toute la région de Dakar. Les agents ont ciblé principalement les zones inondées, les bassins de rétention, les caniveaux et les bords des lacs, des endroits où le développement et la multiplication des insectes de toutes sortes sont très importants. La cartographie de la zone d’intervention, renseigne la note, a été faite et des axes de progression des équipes de saupoudrage identifiés pour que tous les quartiers soient touchés par les opérations. L’activité va faire intervenir une cinquantaine de personnes et va mobiliser 10 équipes en matériel d’intervention comme les appareils à grand débit, les atomiseurs et les TF35 pour la thermo-nébulisation. Les sous-brigades ont reçu des dotations en produits qui vont leur permettre de poursuivre les traitements ciblés jusqu’à la fin de l’année.

‘’Les opérations débuteront à 22 h, heure où les moustiques et les mouches sont encore dehors, en contact avec les humains et où il est plus facile de les atteindre avec les produits que nous utilisons. Des communiqués ont été faits et diffusés et vont se poursuivre au niveau des radios, pour informer les populations et leur demander de prendre certaines dispositions telles que : éviter de sortir et de s’exposer aux nuages de produits, protéger les aliments et l’eau de boisson, garder les enfants’’, conclut le communiqué.