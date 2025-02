Lutte contre l'insécurité Dakar

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes dans la capitale sénégalaise, la police et la gendarmerie nationale ont organisé ensemble des opérations de sécurisation et d'assainissement. C'était durant le week-end du 21 au 23 février 2025, entre 20 h et 5 h. Selon un communiqué de la Division de la communication de la gendarmerie nationale parvenue à notre rédaction, les limiers et les pandores ont visité les départements de Dakar, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque.

Pendant trois jours, renseigne la même source, 1 429 éléments, dont 769 policiers et 660 gendarmes ont été mobilisés avec des moyens logistiques conséquents en vue garantir la sécurité des populations et des biens. Le bilan des opérations fait état de 1 238 personnes interpellées, dont 939 pour identification et le reste pour des infractions diverses. Le nombre de véhicules immobilisés est de 77, dont 20 mis en fourrière, 80 motos immobilisées, dont un tricycle.

En sus de cela, 595 pièces afférentes à la conduite des véhicules ont été saisies. Dans le cadre de la lutte contre la drogue, une quantité de 52 képas de kush, 600 g, 29 cornets et deux joints de chanvre indien, 500 g de haschisch ont été saisis. Ils ont aussi mis la main sur 60 l de carburant et 15 tam-tams. "Dans le but de mieux assurer la tranquillité des citoyens, les commandements des deux institutions comptent poursuivre ces opérations sur l'ensemble du territoire pour une sécurité plus renforcée", conclut-on dans le document.