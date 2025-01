Le combat de lutte entre Balla Gaye 2 (école de lutte Balla Gaye) et Siteu (écurie Lansar) a été ficelé par Albourakh Events, a-t-on appris du patron de cette structure, l’homme d’affaires sénégalais Aziz Ndiaye. Les deux lutteurs ont reçu leur avance sur cachet et les contrats ont été signés par les deux parties, précise Aziz Ndiaye dans un entretien avec Lutte TV, une chaîne spécialisée dans les sports de combat.

Battu par Modou Lo en novembre dernier, Siteu défiera ainsi l’ancien Roi des arènes, Balla Gaye 2, fils de l’ancien champion de lutte des années 1970, Double Less. Le Lion de Guédiawaye, surnom de Balla Gaye 2, a renoué, la saison dernière, avec le succès, lors d’un combat contre Tapha Tine (écurie Baol).

Le choc contre Siteu s’annonce ‘’électrique’’, au vu de l’audience des deux lutteurs. ‘’Le combat entre Balla Gaye 2 et Siteu sera le plus populaire et un événement majeur’’, prédit même Aziz Ndiaye.