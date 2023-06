Le président Macky Sall a reçu les conclusions du Dialogue national, ce samedi. Il promet de veiller à l’examen des rapports de toutes les commissions. Le gouvernement a une semaine pour déposer les textes à l’Assemblée nationale en procédure d’urgence.

‘’Les rapports de toutes les commissions seront examinés avec attention, notamment les recommandations qui doivent entraîner la prise de mesures pour améliorer les acquis et leur donner un contenu d’efficacité et de réalisme’’, a rassuré Macky Sall lors de la cérémonie de clôture du Dialogue national.

Selon toujours le chef de l’État, il convient de définir le format du comité de suivi et d’évaluation du Dialogue national, dont beaucoup de conclusions pourront servir dans l’exécution des programmes du Plan Sénégal émergent.

Le président Sall se dit déterminé à œuvrer pour la gestion des dossiers qui concernent directement la vie des populations, notamment la frange jeune. Il a ainsi souligné l’engouement suscité par le dialogue qui est ‘’une expression éloquente de la consolidation et de l’élargissement du camp de la défense de la République et du respect des institutions’’. Il invite, d’ailleurs, à l’élargissement des bases de cet élan.

Sur les questions politiques, 12 points ont fait l’objet d’accord sur les TDR qui figuraient dans le programme des discussions de la commission politique. Le président s’est félicité de cet état de fait. ‘’Ce résultat est excellent, dans la mesure où chacun de ces douze points d’accord est une piste pour faire avancer la démocratie sénégalaise dans sa féconde diversité’’, s’est-il réjoui.

‘’Fruit de débats francs et profonds, chacun des points d’accord, que j’accepte, va être pris en charge par l’État et ses structures, pour les transformer en mesures concrètes, dans des délais raisonnables et trouvera sa place et jouera son rôle dans l’architecture juridique de notre pays, au profit de tous et pour contribuer à la consolidation de notre modèle démocratique’’, a-t-il poursuivi.

Par conséquent, pour donner tout son sens à ce dialogue national, à son contenu et avec les conséquences qui en ont résulté, Macky Sall indique qu’il veillera à la mise en œuvre effective des mesures et actions proposées.

Il donne rendez-vous très prochainement. ‘’Je prendrai, sans tarder, les dispositions nécessaires à cet effet’’, a-t-il promis.

À ses yeux, les résultats de ce Dialogue national permettront au Sénégal de poursuivre son développement, avec les éclairages nouveaux, utiles au gouvernement et aux institutions de la République. ‘’Je vous invite, épaule contre épaule, à poursuivre notre marche sur le chemin du développement concerté. Dans l’union des cœurs et des esprits, notre quête commune engendrera de nouvelles conquêtes, pour le développement de notre pays au service des populations. Le génie sénégalais, qui a déjà fait la preuve de sa générosité et de son réalisme, nous accompagnera dans la poursuite de l’entreprise destinée à nous conduire à l’atteinte de nos objectifs de développement et à la préservation de la sécurité collective, pour l’épanouissement des Sénégalaises et des Sénégalais’’, a convié Macky Sall.

Le gouvernement a une semaine pour déposer les textes à l’Assemblée nationale en procédure d’urgence.

Événements de juin et 3e mandat

Le président a félicité ceux qui ont pris part à ce Dialogue national. D’après lui, un esprit d’ouverture a animé les participants à ce rendez-vous, ce qui aurait permis l’instauration d’un climat apaisé, propice aux échanges fructueux qui ont abouti à l’essentiel des résultats attendus. ‘’La nécessité de cette union sacrée autour de l’essentiel a été bien appréhendée par toutes et par tous. Au-delà des questions politiques, vous avez planché, avec beaucoup de perspicacité, sur les grands dossiers du développement économique et social de notre cher Sénégal’’, a-t-il salué.

Et de souligner : ‘’Il est des moments où notre commun vouloir de vie commune doit être validé par un nouvel élan mû à la fois par l’esprit et le cœur de tous ceux qui entendent préserver l’essentiel, c’est-à-dire la forme républicaine de l’État, la paix civile, la stabilité, la sécurité de notre pays et notre modèle démocratique célébré dans le monde entier. Voilà campés les fondements du Dialogue national que nous avons lancé ensemble le 31 mai 2023’’.

Le chef de l’État d’indiquer que le choix de dialoguer a été fait, bien avant les dérives graves des 1er, 2 et 3 juin 2023, événements inédits pendant lesquels beaucoup de sites sensibles ont été ciblés. Il y a eu, dit-il, des atteintes et des dommages sur les biens publics, les biens privés et sur des personnes, d’innocents citoyens, dont certains ont perdu la vie. Il note que ces faits ne resteront pas impunis.

‘’Il est établi que ces faits sont assimilables à des actes terroristes qui n’ont pas épargné les temples du savoir où des générations de Sénégalais et d’Africains ont été formées. Tout cela nous conforte dans notre option et dans notre démarche qui consistent à examiner, ensemble, les écueils, les contraintes du réel, pour nous employer à les dépasser dans l’effort et la persévérance solidaires’’, a-t-il dénoncé, soutenant que l’entrée prochaine du Sénégal dans l’économie pétrolière et gazière impose plus de vigilance et plus de détermination dans la défense des acquis.

Au sujet du 3e mandat, Macky Sall promet de se prononcer le moment venu. ‘’Le moment est presque venu. C’est bientôt. Ce qui est sûr, c’est que le Dialogue national a posé les conditions pour qu’il y ait des élections apaisées’’, dit-il, donnant ainsi rendez-vous.

Il ajoute, en gardant le suspense : ‘’Les gens de l’opposition veulent, mais ceux de l’Alliance pour la République aussi ont une volonté différente. En tout cas, il y aura une compétition saine’’.

BABACAR SY SEYE