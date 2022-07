Lors du dernier Conseil des ministres avant le début de la campagne électorale en vue des élections de renouvellement des députés, le président de la République a dit tout le bien qu’il pense du président sortant de l’Assemblée nationale.

Une semaine après les adieux de Moustapha Niasse à l’Assemblée nationale, le président de la République a rendu un vibrant hommage à l’ex-président de la deuxième institution du Sénégal. En Conseil des ministres hier, Macky Sall a ‘’magnifié le travail remarquable réalisé par le président Moustapha Niasse et salué ses qualités d’homme d’État accompli, qui font de lui un modèle d’engagement républicain, de patriotisme et de loyauté, mais également une référence pour les agents publics et les acteurs politiques’’. Autant de choses qui font dire au chef de l’État que le leader de l’AFP (Alliance des forces de progrès) a géré de main de maître l’Assemblée nationale.

Sur la même lancée, le chef de l’État a salué le travail des honorables députés de la XIIIe législature (majorité comme opposition) qui ont accompagné, selon les spécificités politiques, l’action du gouvernement dans le respect des prérogatives de chaque institution. Le président de la République a également félicité le gouvernement pour la qualité de l’agenda législatif exceptionnel présenté devant l’Assemblée nationale, agenda marqué par le vote de plusieurs textes de loi qui vont durablement marquer la vie économique, sociale, judiciaire, sanitaire, culturelle et environnementale du Sénégal. En même temps, le chef de l’État a engagé le gouvernement à accélérer le processus de réhabilitation du siège de l’Assemblée nationale et de ses annexes.

Abordant la question liée à la campagne électorale en vue des élections législatives du 31 juillet 2022, le chef de l’État se réjouit du respect du calendrier républicain relatif à ces élections et demande au gouvernement et particulièrement au ministre de l’Intérieur de prendre toutes les dispositions pour un bon déroulement du processus électoral. Malgré les peurs sur la tenue du scrutin dues à la tension politique de ces dernières semaines, un vent de décrispation souffle et toutes les parties semblent enclines à aller aux élections.

La transformation numérique du secteur public et l’amélioration de la mobilité dans la Fonction publique restent un grand objectif pour le gouvernent, le numérique étant un grand contributeur dans le renforcement des performances des administrations. À cet égard, le président de la République a félicité le ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, le ministre chargé de l’Économie numérique et Sénégal numérique SA, pour les avancées significatives notées dans la dématérialisation des actes administratifs, avec le lancement de la plateforme de gestion intégrée des ressources, administrations et fonctionnaires de l’État (Girafe 2). Aussi, Macky Sall rappelle au ministre des Finances et du Budget l’urgence d’accentuer la transformation digitale intégrale de la chaîne fiscale, ainsi que l’interopérabilité des systèmes d’information des finances publiques, dans le cadre de la modernisation de la gouvernance foncière et financière de l’État. Une satisfaction, pour le président de la République, est la promulgation du projet de loi modifiant le statut général des fonctionnaires visant l’amélioration de la mobilité des agents publics.

Évoquant la Fonction publique, le chef de l’État a insisté sur l’insertion des personnes handicapées diplômées. À cet effet, il a invité le ministre de la Fonction publique et celui des Finances et du Budget en particulier, à accélérer les procédures nécessaires à l’exécution rapide d’un plan spécial de recrutement de personnes handicapées diplômées dans la Fonction publique, selon un quota déterminé.

Il y a une semaine (jeudi 30 juin 2022), Macky Sall a tenu au palais de la République, un "Jokko spécial Ak Macky". Une rencontre avec la participation de 300 jeunes venant des 46 départements du pays. Satisfait de ses discussions avec la jeunesse, le président de la République a demandé aux ministres sectoriels concernés, de prendre immédiatement en charge les engagements pris lors de cette rencontre, en matière de désenclavement, d’électrification, de réalisation d’infrastructures sanitaires, scolaires, culturelles, sportives et de formation professionnelle, mais également d’ouvrages d’assainissement (de lutte contre les inondations), hydrauliques et socioéconomiques de base.

Le chef de l’État a aussi demandé, enfin, au ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires et au ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, de faire régulièrement (chaque semaine), le monitoring des engagements issus des séances de "Jokko Ak Macky", particulièrement en matière de développement territorial, de formation, de financement et d’emploi.

Macky Sall veut replacer les délogés de Gadaye à Keur Massar Le président de la République s’est prononcé sur le litige foncier de Gadaye. En Conseil des ministres hier, Macky Sall, abordant la gestion et le suivi des affaires intérieures, a insisté, selon le communiqué officiel, sur ‘’la signature du décret portant déclassement de trois lots composés de six terrains du périmètre de reboisement de Malika pour le règlement du litige foncier de Gadaye’’. Ce différend oppose depuis 2013, 253 familles dont les maisons ont été détruites par un promoteur immobilier qui a depuis été condamné en justice. Tout au long de cette histoire, les victimes ont demandé la restitution de leur site, à défaut d’un dédommagement. Avec ce choix de leur octroyer des terrains à Keur Massar, dans une réserve forestière, le président de la République ne fera pas que des heureux. D’autant plus qu’une forêt sera déclassée, au moment où Dakar manque cruellement d’espaces verts.

