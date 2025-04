Démission à Taxawu Sénégal

‘’Je vous informe officiellement, par la présente, de ma démission de la plateforme Taxawu Sénégal, après plus de 10 années de collaboration’’. C’est Sadaga Guèye de Foundiougne qui quitte ainsi Khalifa Sall. ‘’En réfléchissant sur les raisons de mon engagement politique, j'estime que ce n’est plus au sein de Taxawu Sénégal qu’est ma place.

J’ai décidé de démissionner pour des raisons personnelles qui requièrent mon attention immédiate. (...) Je quitte mes fonctions de membre de la commission scientifique de la JTS nationale et de responsable départemental des jeunes de Taxawu Sénégal/Foundiougne pour évoluer vers un projet plus proche de mes aspirations politiques à côté de mon ami et grand frère maire de Passy et DG d'ACBEP Baye Niass pour l'intérêt du Sénégal’’, fait-il savoir.