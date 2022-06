Face à la presse ce mardi 7 juin, le nouveau commissaire de la police de Kolda, Malick Dieng, a indiqué que ‘’la situation sécuritaire de Kolda est maitrisée et relativement calme’’, avant de préciser qu’en l’espace d’un mois, 50 individus ont été arrêtés lors des opérations de sécurisation. Parmi eux, certains ont été libérés, d’autres déférés au parquet pour divers délits.

Depuis son arrivée à la tête de la police de Kolda le 12 mai dernier, le commissaire Malick Dieng a procédé, dans le cadre de ses différentes opérations de sécurisation, à l’arrestation de 50 individus.

Parmi ces personnes, certaines qui n’ont commis aucune infraction ont été remises en liberté. Et les autres ont été mises à la disposition du parquet pour les délits de détention, usage de chanvre indien, vol ou tentative de vol, etc.

D’après le nouveau patron de la police, ce sont les cas de vols de motos qui sont plus constatés dans la plupart des cas dans les lieux publics. ‘’Alors, j’invite les détenteurs de ces engins à acquérir des systèmes antivols ou trouver d’autres moyens de les prémunir de tels actes’’.

Selon lui, cela aiderait ainsi les agents de sécurité présents sur ces lieux à repérer toute tentative de vol de la part d’un délinquant qui essayerait de casser, soit un antivol, soit de briser une chaîne attachant une moto. Une vidéo d’un voleur d’enfants a créé la psychose chez les populations.

‘’Il n’y a pas de cas de kidnapping, ni d’enlèvement d’enfant à Kolda’’

Ces derniers jours, dans la capitale du Fouladou, une vidéo circule dans les réseaux sociaux et fait croire à l’existence de voleurs d’enfants dans la commune de Kolda. Une rumeur qui enfle du fait de la circulation d’une vidéo devenue virale et qui montre un auteur présumé, ligoté et interrogé par une foule. Interrogé sur cette vidéo qui fait le buzz à Kolda, le nouveau commissaire a balayé d’un revers de main tout ce qui se dit sur cette vidéo.

‘’Il n’en est rien du tout. Il n’y a pas de cas de kidnapping, ni d’enlèvement d’enfant à Kolda’’, a-t-il martelé, avant de préciser qu’il s’agit d’un malade mental d’origine étrangère. ‘’Il avait l’intention de prendre une fillette portée par sa mère, à hauteur de l’hôpital régional, prétextant que c’est son enfant. Mais ce n’est pas un cas de vol d’enfant’’, a-t-il insisté pour rassurer les populations de Kolda chez qui la psychose commençait à prendre de l’ampleur.

Les populations invitées à collaborer avec la police

Pour une meilleure prise en charge de la sécurité des populations et de leurs biens, le commissaire de Kolda a invité les populations à une collaboration franche et sincère avec les forces de défense et de sécurité. Une manière pour lui de barrer la route aux personnes malintentionnées. Car la sécurité publique doit être l’affaire de tous. ‘’Aucune force de police ne peut, à elle seule, assurer la sécurité des populations et de leurs biens’’, a-t-il martelé.

Il prône, dans sa feuille de route, ‘’une police par la population et pour la population’’, avant d’ajouter qu’il appartient aussi aux agents de police de bien accueillir les citoyens. Pour lui, les populations ont besoin d’être écoutées et orientées, afin de pouvoir régler leurs problèmes.

Le directeur de la Sécurité publique mesure les relations parfois conflictuelles entre les usagers et les éléments de la police. Il a ainsi invité les agents de police à plus de courtoisie, de largesse, pour pouvoir cultiver cet esprit de collaboration.

D’après lui, la police, quels que soient son efficacité et son effectif, a besoin que des populations lui apportent des informations et de la solidarité pour quelle puisse réussir les missions qui lui sont confiées.

Malick Dieng a annoncé la poursuite intense des opérations de sécurisation des citoyens dans les prochaines semaines. Ceci permettra de lutter contre les cambriolages, les vols simples ou avec violence, les agressions, etc.

NFALY MANSALY