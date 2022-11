Ayant fait tout son cycle primaire à l'école Mame Moussé Niang de Thiaroye, Malick Gackou a réfectionné des salles de classe de cet établissement scolaire. Thiaroye, dit-il, est sa ville d'origine où il a vécu une bonne partie de son enfance. "Je suis un fils de Thiaroye. Reconstruction de cette école qui m’a vu traversé du CI jusqu'au CM2. C'est un souvenir, pour moi. Cette école est née en 1927 ; c’est l'une des premières écoles de Dakar. J'ai fait ce geste pour moi, mais aussi pour être redevable envers cette école. Je dois contribuer à faire rayonner cette école, cette ville. Je ne ménagerai aucun effort pour aider cette commune.

J'ai décidé aussi d'appuyer la mairie de cette commune. Quand j'ai été informé de ce projet, j'ai sauté sur l'occasion. C'est un devoir, une obligation de faire des actes pour Thiaroye, en général et mon école primaire en particulier’’, a déclaré le leader du Grand parti, avant-hier, lors de la cérémonie d'inauguration desdites salles de classe. Avant de promettre qu'il va respecter tous les engagements pris devant les autorités de cette école : "Je vous propose une journée de gala annuelle pour cette école. Cette journée va regrouper toutes les personnes qui vont passer ici. Ce sera l'occasion de récupérer de l'argent pour avoir une tontine et d'autres belles actions dans cette école. Si je suis élu président de la République en 2024, Thiaroye aura son lycée. J'ai été choqué d'entendre que cette partie de la banlieue dakaroise n'en dispose pas encore."

...Le leader du Grand parti a aussi réagi aux mesures présidentielles sur la baisse des prix de denrées de première nécessité. Dans un document parvenu à notre rédaction, Gakou souligne que les onze mesures annoncées révolutionnaires par le président Macky Sall pour réduire le coût de la vie sont strictement ‘’statiques’’ et ne peuvent en aucune manière ’’influer’’ sur la baisse pompeusement déclarée des prix des denrées de première nécessité.

‘’Sans une véritable politique de relance qui impulse en amont les nécessités de la production nationale pour freiner le processus chronique de décapitalisation de notre économie et surtout en renforçant le pouvoir d’achat des ménages, il sera impossible de réduire structurellement les coûts et les prix. Contrairement à la logique sans fondement économique de la fixation des prix d’autorité par le président Macky Sall, le marché va traduire la réalité de ces derniers sur le terrain et il sera dès le début de cette semaine possible de le prouver. Si nous continuons à consommer ce que nous ne produisons pas et face à la conjoncture erratique des marchés mondiaux de la consommation, il nous sera impossible de réduire substantiellement les coûts de la vie pour soulager les populations. Je vous invite à participer à ma tournée des marchés, ce mercredi 9 novembre, pour une confrontation des réalités’’, lit-on dans la note.