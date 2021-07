Au moment où beaucoup applaudissent et se félicitent de l’inauguration de KMS3, le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, lui, reste sceptique. ‘’Macky Sall vient d’inaugurer KMS3 pour approvisionner les régions de Thiès et de Dakar en eau potable, après plusieurs reports. Cela a montré des failles dans la gouvernance du régime.

D’abord, un manque de planification évident qui fait que le déficit surprend toujours le gouvernement avec son cortège de pénuries et de coupures d’eau. Ensuite, il y a le problème du choix des investissements’’, a-t-il analysé dans sa Questekki publiée hier. ‘’Les populations autour de Keur Momar Sarr se sont plaintes du manque d’eau potable. A Gadiaga, autour de l’exploitation du gaz naturel, les populations parlent ouvertement de leur pauvreté. Kédougou est la région la plus pauvre du Sénégal avec ses mines d’or. Il y a un paradoxe, en effet, les zones productrices de ressources minérales sont les plus démunies’’, a-t-il indiqué dans sa note. ‘’Il y a un grand problème que le régime de Macky Sall ne perçoit pas. Les ressources naturelles appartiennent au peuple et non plus à l’Etat. Il y a une très grande différence.

Macky Sall et ses ministres continuent d’agir comme si les ressources minérales appartenaient à l’Etat. Les populations concernées dans les zones productives doivent se mobiliser pour les obliger à respecter cette disposition de la Constitution, à savoir que les ressources naturelles appartiennent au peuple’’, ajoute-t-il. Ainsi, ‘’le montage des projets d’investissement doit changer radicalement. On ne doit plus privilégier la satisfaction de la demande des zones solvables. Mais cela, Macky Sall ne sait pas faire ; il faut sortir de la logique prédatrice’’, propose-t-il.