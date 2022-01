Pour son meeting de rentrée, Mamadou Mory, le maire sortant de la commune de Matam, a fait une véritable démonstration de force au quartier Gourel Serigne. Devant des militants qui ont nettement relevé le pari de la mobilisation, le candidat de la coalition BBY s'est fixé une victoire avec un score de plus de 90 %.

"Je suis un maire d'exception. Depuis que je suis à la tête de cette commune, Matam a totalement changé. Ma victoire est déjà signée par Dieu, le Tout-Puissant. C'est le score à plus de 90 % qui est un défi pour moi", déclare-t-il devant une foule visiblement conquise.

En effet, le député-maire est fortement contesté par des adversaires appartenant au camp présidentiel. Ces derniers font montre d'une confiance peu commune, bien aidés par des déclarations hostiles à l’édile.

Les enjeux sont énormes et le défi immense pour les candidats Souleymane Barka Bâ, Dickel Nguebane et Barka Cissé : tous veulent détrôner celui qui aspire à un troisième mandat. Mais pour l'actuel édile de Matam, une victoire étriquée aurait même une saveur de débâcle. C’est au quartier populeux de Gourel Serigne que Mamadou Mory Diaw a décidé de démarrer son opération de séduction. Des militants venus de tous les quartiers de la ville et même des villages environnants ont réitéré leur soutien sans faille à leur candidat. Vêtu d'un boubou blanc, le maire sortant a harangué la foule avec un discours plus que confiant, en rappelant à ses militants et sympathisants qu'il était le dépositaire de la confiance du président de la République et non moins président de la coalition BBY.

‘’Je suis le mandataire de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Matam. Les sondages commandités par la présidence de la République me donnent une victoire à 70 %. Mais ce taux est faible, pour moi, dans cette commune. Je veux un score de plus de 90 %. Je veux gagner l’ensemble des 24 bureaux de vote. Mon bilan plaide en ma faveur. J'ai totalement métamorphosé la ville de Matam’’, balance-t-il à une foule aux anges.

Certains maires du Benno ne seront pas réélus

Répondant aux affirmations de ses adversaires arguant que c'est le président de la République Macky Sall qui serait le maire de Matam, le député rétorque : ‘’Un bon président a besoin d'un excellent maire qui a de la personnalité. J'ai fait mes preuves dans ma commune, même si le chef de l’État a beaucoup fait pour nous, comme dans d’autres localités. Je sais que, malheureusement, certains maires mandataires du BBY ne seront pas réélus’’, prédit-il.

En effet, la reconduction de certains maires comme candidats de la mouvance présidentielle a fait grincer des dents. Les véritables challengers des maires sortants sont, dans leur écrasante majorité, de l'APR. Ce qui fait dire à certains observateurs que les maires de Thilogne, d’Orefondé, de Ourossogui seraient sérieusement menacés. Le maire de Matam a-t-il fait la même lecture ?

Ce qui semble par contre certain, est que Mamadou Mory va présenter ses doléances au président de la République à la fin des élections, au soir de sa victoire. Il voudrait qu'il y ait plus de postes nominatifs dans la commune de Matam. Car, selon toujours lui, la commune de Matam est, de toutes les autres communes du département de Matam, la moins pourvue en postes nominatifs. ‘’Nous allons gagner ces élections avec le plus grand score de la région. Je compte même dépasser le score que Farba Ngom aura dans sa commune. Après cela, je rappellerai au chef de l’État que Matam-commune n'a pas bénéficié de postes nominatifs. Le seul que nous avons, est pour Mody Sy. Sinon, nous n'avons rien. J'ai espoir que ça changera, après ma victoire’’, assure-t-il.

Djibril Bâ