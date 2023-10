Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs, n’a pas manqué, lors de l’émission du ‘’Grand Jury’’ sur la RFM, de se laver à grande eau concernant les 29 milliards F CFA du financement du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). D’après lui, cette affaire qui doit être jugée par la Cour suprême vise à restaurer son honneur bafoué par Ousmane Sonko.

Dans la perspective de la décision de la Cour suprême concernant l’affaire en diffamation opposant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang qui devrait intervenir au début du mois de novembre, le ministre du Tourisme et des Loisirs a décidé de prendre les devants dans la bataille communicationnelle.

Ainsi, alors qu’il était invité de l’émission ‘’Grand Jury’’ sur la RFM hier, l'ancien ministre de la Jeunesse a tenu à rappeler qu’il n’est de près, ni de loin impliqué dans l’affaire des 29 milliards.

Poursuivant son propos, le responsable ‘’aperiste’’ a botté en touche concernant une quelconque cabale contre le leader de l’ex-parti Pastef. ‘’Je voulais laver mon honneur. Cette affaire est une bonne occasion pour moi de montrer que ces accusations sont une contrevérité. J’ai besoin que ce dossier soit clos et qu’une décision de justice vienne m'innocenter. Ces avocats savent qu’ils ont perdu et ils veulent entretenir une polémique judiciaire pour essayer de gagner du temps’’, dit-il.

Toujours dans cette dynamique, l’ancien directeur de cabinet du président a décidé de se laver à grande eau. ‘’Si ces 29 milliards ont disparu, je ne suis pas responsable, car je n’ai pas géré cette somme. Les 29 milliards sont gérés par le coordinateur du Prodac. Sur le plan administratif, même si l’on envoyait le FBI pour enquêter sur le Prodac, je ne serai pas inquiété’’, a-t-il affirmé avant d’ajouter que la mise en tutelle de cette structure chargée de la coordination du Prodac par le ministère de la Jeunesse était purement technique.

‘’Cette structure possède une tutelle financière qui est le ministre des Finances (NDLR : Amadou Ba). C’est comme ça que fonctionnent tous les ministères de ce pays. Pendant mon séjour au ministère, j’ai signé deux contrats ; une avec la Bid pour la réalisation de huit Dac pour une somme de 80 millions de dollars et personne ne s’est intéressé à cet accord. La Cour des comptes a audité le programme des domaines agricoles, ils m’ont demandé des informations que je le leur ai données’’, soutient-il.

D’après M. Niang, l’architecture du financement de ce projet est soumise aux contrôles de la DCMP chargée de l’analyse documentaire et du ministre des Finances chargé de l’analyse financière du projet. Selon lui, le ministre n’exerce qu’une autorité politique sur le coordinateur du Prodac chargé du volet technique.

Concernant l’actualité marquée par une recrudescence du phénomène de l’émigration clandestine, l'ancien ministre de la Jeunesse décline toute responsabilité de l’État face à ce phénomène. ‘’L’État a mis en place depuis plus d’une décennie différents programmes pour favoriser l’employabilité des jeunes. L’État propose des financements et des formations pour les jeunes qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat. Des mécanismes comme le Fongip ou la DER sont aussi là pour accompagner les jeunes non diplômés. En outre, des efforts ont été faits pour la construction de 17 lycées techniques et deux universités. Donc, il nous faut aussi travailler pour une requalification des formations pour essayer d’atteindre un haut niveau d’employabilité des jeunes’’, conclut-il.