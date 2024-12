Très critiqué en Angleterre pour avoir manqué une séance d'entraînement vendredi au lendemain d'une soirée dans une boîte de nuit à Belfast, l'attaquant de Manchester United Marcus Rashford (26 ans, 26 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) va pouvoir se reconcentrer sur le terrain. Son entraîneur Erik ten Hag a estimé ce mercredi que le sujet n'était plus d'actualité. "Il a pris ses responsabilités et pour le reste, il s'agit d'une affaire interne. Affaire classée", a répondu le technicien néerlandais en conférence de presse à la veille d'un déplacement à Wolverhampton en Premier League. "Dans le football, il faut de la discipline. Sur le terrain, mais aussi en dehors, parce qu'il y a une limite à ne pas franchir. Tous les joueurs le savent, tous les professionnels le savent et savent ce qu'il faut faire", a ajouté le coach des Red Devils.

…Mourinho veut revenir !

Libre depuis son limogeage de l'AS Rome, le 16 janvier dernier, José Mourinho souhaite revenir en Angleterre. D'après le Daily Mail, le technicien portugais ambitionne un retour sensationnel à Manchester United. Des sources proches du Special One affirment qu'il a un "sentiment d'inachevé" après avoir quitté Old Trafford en décembre 2018 et "s'est donné pour mission" d'y retourner si l'occasion se présente. Pour le moment, Erik ten Hag est toujours en place sur le banc des Red Devils. Mais le timing de cette révélation n’a rien d’anodin dans une période trouble pour le coach mancunien. En effet, l'avenir du Néerlandais est loin d'être assuré à MU alors que son équipe occupe une décevante 9e place en Premier League et est déjà éliminée de toutes compétitions européennes.