Avant la rencontre entre l’Atalanta et Manchester United ce mardi à Bergame, dans le cadre de la 4e journée du groupe F de la Ligue des Champions, des supporters mancuniens ont été agressés dans la ville italienne par "une vingtaine d’individus masqués", rapporte La Gazzetta dello Sport. En effet, plusieurs fans des Red Devils présents à Bergame dès le week-end ont été violemment agressés dans la nuit de dimanche à lundi alors qu’ils se trouvaient dans un restaurant de la ville.

Lors de la soirée, les assaillants ont lancé des projectiles et des fumigènes à l’intérieur de l’enceinte, et la situation n’a pas dégénéré grâce à la réactivité des propriétaires, qui ont immédiatement bloqué les accès. Malheureusement, nos confrères parlent tout de même de deux blessés après cette attaque : une serveuse, touchée par un jet de bouteille, et un supporter mancunien.

…Varane sort sur blessure, rechute ?

Rechute pour Raphaël Varane (28 ans, 3 matchs en LdC cette saison) ? Touché à l'aine et sorti sur blessure avec l'équipe de France lors de la finale de Ligue des Nations face à l'Espagne (2-1) au mois d'octobre, le défenseur central a retrouvé le chemin de la compétition avec Manchester United contre Tottenham (3-0) samedi... et celui de l'infirmerie ce mardi. Sur la pelouse de l'Atalanta Bergame (1-1, en cours), le champion du monde s'est assis sur la pelouse peu après la demi-heure de jeu, avec une mine inquiète, et a été contraint de céder sa place dès la 38e à Mason Greenwood. Mauvaise nouvelle pour le Français, mais aussi pour les Red Devils.