Ce mardi, le choc entre Manchester City et le Bayern Munich (21h) sera aussi celui entre Pep Guardiola et Thomas Tuchel. Si le bilan global penche assez nettement en faveur du Catalan, l'Allemand peut se targuer d'avoir réussi une séquence de trois victoires de rang en 2021, dont la finale de C1. Un mauvais souvenir pour Guardiola, causé par un de ses disciples les plus fervents.

Se frotter aux victimes de Pep Guardiola l'entraîneur, c'est s'offrir un condensé assez fidèle de ce qu'il s'est fait de mieux dans le football depuis 2009. Jürgen Klopp, José Mourinho, Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Arsène Wenger, Carlo Ancelotti, Luis Enrique : la liste n'est pas exhaustive mais presque.

Parmi eux, Thomas Tuchel tient une place à part. Son bilan statistique - franchement honorable – de trois victoires en dix matches avec Mayence, Dortmund puis Chelsea ne dit pas l'essentiel : il est le seul à avoir fait mordre la poussière à Guardiola dans une finale à fort enjeu.

Le souvenir n'est pas si lointain et reste une cicatrice pour le Catalan, même s'il s'en est défendu lundi en conférence de presse. "J'ai été triste, je l'avais félicité après le match, a-t-il d'abord admis avant d'expliquer que tout ceci était dans le rétro. C'est arrivé, nous avons revu le match avec mon staff un mois après. Ce n'était pas aussi mauvais que ce que je pensais. C'était un match très serré mais on l'a oublié et on réessaye, encore. Je ne vis pas dans le passé".

Il est vraiment plein d'imagination

Dans ses souvenirs, les équipes de Tuchel ont une grande force : tout est difficile contre elles. Marquer, presser, défendre et remporter les duels. Mais c'est sur un autre point que Guardiola a tenu à insister lundi : l'effet de surprise.

Interrogé sur la différence entre Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel, il a d'abord dressé un éloge parallèle. "Ce sont deux managers très créatifs, plein d'idées, a-t-il admis avant de revenir sur le cas Tuchel de manière plus précise. Peut-être qu'il fera quelque chose de nouveau mardi. Il est vraiment plein d'imagination".

En 2021, c'est surtout l'approche de Guardiola pour la finale qui avait été commentée. L'absence de milieu défensif de métier avait permis aux Blues de piquer en transition, comme sur l'unique but du match (1-0). En face, Tuchel avait simplement répondu par un milieu travailleur et des dévoreurs d'espace.

Reste qu'entre les deux, les compliments ne sont pas feints et la relation entre les deux hommes a toujours été empreinte d'un mélange de fascination et de respect. Fascination puisque Tuchel a expliqué à de nombreuses reprises avoir complètement modifié son approche du jeu en observant le Barça de Guardiola.

Dîner en 2014 et fascination "J'étais un tel admirateur de Pep quand il était joueur et quand il est devenu entraîneur, avait reconnu l'Allemand, avant la finale de 2021. J'étais entraîneur au centre de formation et puis en Bundesliga avec Mayence, mais je ne pense pas avoir raté un match (de Guardiola avec Barcelone), parce qu'il y avait tellement à apprendre".

Au point de lui proposer un dîner tactique en 2014, souvenir que les deux hommes gardent en mémoire. Respect aussi lorsque Guardiola estime que son acolyte "rend le football meilleur" en 2022 avant de se sentir publiquement "désolé" pour lui et son équipe au moment du micmac au club, provoqué par le conflit en Ukraine.

Au moment d'évoquer la confrontation à venir, Tuchel n'a pas cherché à minimiser la puissance de City : pour lui, les Citizens sont ce qu'il se fait de mieux en Europe. "La façon dont va jouer City est assez claire, a-t-il expliqué. Vous pouvez voir l'influence qu'a eu Pep sur cette équipe après six ou sept ans là-bas. C'est une équipe ultra-offensive et très en forme". Une équipe qu'il va donc prendre un malin plaisir à essayer de piéger. Histoire de maintenir une réputation d'épouvantail qu'il se plaît à confirmer.