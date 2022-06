Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime a présidé, le weekend dernier à Thiès, la cérémonie de pose de la première pierre du marché central aux poissons d’un coût de 1,8 milliard F CFA. Il sera livré dans un an. L’occasion a été saisie par Alioune Ndoye pour rappeler les réalisations et les chantiers de son département.

Quand il a été porté à la tête du département des Pêches et de l’Économie maritime en 2019, Alioune Ndoye avait compris l’importance de la région de Thiès dans le secteur de la pêche. Avec ses deux façades maritimes, la Grande Côte (Kayar-Fass Boye) et Petite Côte (Mbour et Joal), la région de Thiès réalise à elle seule 50 % des mises à terre au plan national. Il avait trouvé un projet non réalisé de plus de vingt ans. C’est la raison pour laquelle, selon lui, il avait aussitôt poursuivi le plaidoyer de ses prédécesseurs et de toutes les personnes qui ont rêvé de voir l’érection d’un marché central aux poissons ici à Thiès.

En effet, renseigne-t-il, après une première conception sous format de marché général, les partenaires au développement qui se sont succédé à sa formulation ont buté sur deux écueils principaux. Il s’agit notamment de la mobilisation du financement et de la disponibilité du foncier. Ainsi, tour à tour, plusieurs sites ont été ciblés avant d’être réaffectés à d’autres usages. Également, les ressources financières ont été un point dur durant toutes ces années.

D’un coût de 1,87 milliard F CFA, avec ce nouveau marché central aux poissons de Thiès, ce sont toutes ces externalités négatives qui vont disparaître pour laisser place à un ordre public plus serein dans toutes les dimensions précitées, selon le ministre. Il sera construit sur ce site de 4 ha, avec un bloc administratif, deux halles aux poissons (vente en gros et vente au détail), une fabrique de glace, une chambre froide, un espace écaillage, un bloc sanitaire, deux parkings (camions frigo-visiteurs), un bâtiment hébergement de deux étages et commodités (hôtel et restauration).

Selon le ministre, il sera livré dans 12 mois. Dans ce sens, il a engagé le gouverneur de la région à mettre en place un dispositif inclusif de suivi du chantier pour aider, au besoin, à lever les contraintes qui pourraient retarder les travaux. ‘’Le président de la République a fait son choix sur ce site carrefour et stratégique à la sortie de Thiès en allant à Saint-Louis, localisé au nœud du réseau routier desservant l’axe Touba - Tivaouane, mais aussi l’axe Dakar - Kayar par km 50, tout comme l’axe Mbour - Joal par autoroute à péage.

Toutes les populations de Thiès souffrent, encore, de la localisation au cœur de la ville de l’actuel marché aux poissons qui est à l’origine de problèmes de sécurité, de mobilité urbaine, de salubrité et de qualité des produits sensibles et périssables de la pêche. Je voudrais dire à l’ensemble des autres corps de métier, notamment aux femmes et aux jeunes qui travaillent sur les autres produits alimentaires périssables, que j’ai entendu la demande d’extension lors des concertations que mon département avec les acteurs. Je veux parler des acteurs de la filière viande et fruits et légumes. Ce marché est certes un marché central aux poissons, mais toutes les possibilités d’extension seront étudiées pour un compte rendu au chef de l’État et la même intensité d’efforts déployée à cet effet’’, a confié le ministre.

Les réalisations et chantiers d’Alioune Ndoye

Par ailleurs, il a rappelé qu’il y a juste un an, il a inauguré le port de pêche de Boudody, à Ziguinchor, premier port moderne dédié à la pêche artisanale. Un bijou qui a été précédé par le dragage, pour la première fois de l’histoire, du fleuve Casamance dont les profondeurs sont passées de 3,2 à 7,5 m. Ainsi, poursuit-il, l’amélioration de la navigabilité a permis la transformation structurelle de plusieurs filières dont celle de l’anacarde où les performances sont passées de 56 à 82 000 tonnes de production pour respectivement un chiffre d’affaires de quelques milliers de francs à 52 milliards F CFA, grâce au transport exclusif par voie maritime. Aujourd’hui, le port de commerce, en réhabilitation, maillon central de l’agropole Sud, boostera davantage l’économie de la région naturelle de Casamance.

Alioune Ndoye a aussi abordé l’amélioration de la sécurité des pêcheurs en mer, grâce notamment à la généralisation du programme de dotation en gilets de sauvetage, le remplacement des pirogues en bois par des unités en fibre de verre, la finalisation du projet de géolocalisation des embarcations, des plans de développement et de gestion de la ressource, l’immersion de récifs artificiels, le renforcement des moyens de surveillance des pêches, le rapprochement des bases navales de la marine nationale des zones de pêche pour un déploiement plus rapide au Nord, au Centre et au Sud, la gratuité et l’augmentation du nombre des licences de pêche en Mauritanie et un cadre d’accès dans les autres pays de la sous-région. Le complexe frigorifique le plus moderne avec la meilleure capacité est en cours de construction à Hann et le renouvellement du parc automobile pour les mareyeurs, la mise en service dans les prochaines semaines de 55 camions frigorifiques.

CHEIKH THIAM