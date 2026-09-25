Face aux inondations qui éprouvent régulièrement les populations de Pikine, dans la commune de Saint-Louis, 25 motopompes ont été mises à la disposition des quartiers vulnérables. Un geste salué par les bénéficiaires, mais qui a aussi remis sur la table les difficultés structurelles des quartiers inondables dont Pikine dans le faubourg de Sor.

À Saint-Louis, la bataille contre les eaux pluviales vient de connaître un renfort de taille. Un don qui arrive à point nommé après les pluies qui se sont abattues ces dernières heures sur la vieille ville. En effet, vingt-cinq (25) motopompes, accompagnées de leurs équipements, ont été remises aux populations des quartiers exposés aux inondations. À l'initiative de cette opération, Pape Samba Diagne, président du mouvement « Ndar » et membre fondateur du parti Kiiraay.

Selon lui, tout est parti d'une première expérience. « Il y a quelques semaines, on avait acheté quatre motopompes par nos propres moyens », explique-t-il. Ces équipements avaient été mis à la disposition des populations pour faciliter les opérations de pompage. Le dispositif s'étant révélé très utile malgré ses moyens limités, alors les initiateurs ont décidé de solliciter des partenaires. Une démarche qui a abouti à l'appui de la fondation « Sénégal Solidaire » de la Première dame Marie-Khône Faye, qui a offert 25 motopompes et leurs équipements complets, répartis entre plusieurs quartiers inondables de la commune de Saint-Louis.

Pour permettre leur mise en service immédiate, chaque engin a reçu une dotation de 50 litres de carburant. Mais le véritable défi commence désormais pour les bénéficiaires. Les populations devront assurer la gestion du carburant et surtout l'entretien des machines pour la continuité des opérations. « Désormais, il faut qu'ils gèrent bien l'entretien pour qu'elles durent longtemps », prévient Pape Samba Diagne.

À Pikine, où a lieu la cérémonie de remise du matériel, se cachent spécifiquement plusieurs difficultés structurelles. D'ailleurs, l'assainissement constitue l'une des principales préoccupations. Mais les problèmes touchent également la santé et l'éducation. Le président du mouvement « Ndar », Pape Samba Diagne, pointe notamment la situation des structures sanitaires. « Pikine compte deux postes de santé, mais ceux-ci sont confrontés à des difficultés liées au transport des malades. À Pikine-Fass Ngom, l'ambulance est hors service depuis cinq ans. Une situation qui complique les évacuations vers d'autres structures sanitaires », a-t-il signalé.

Dans le secteur de l'éducation, le déficit d'infrastructures est également soulevé. « Le quartier ne dispose que d'un seul lycée, issu de la transformation d'un collège. C'est pourquoi les populations réclament un établissement répondant davantage aux besoins scolaires du secteur », a soutenu le responsable du parti Kiiraay, Pape Samba Diagne.

IBRAHIMA BOCAR SÈNE