Pour sa première sur le banc des Lions, Patrick Vieira n'aura pas droit à l'erreur. Ce vendredi 25 septembre à Maputo, contre le Mozambique, tout sera scruté. Système, pressing, gestion des cadres : le technicien français doit trouver l'équilibre entre rassurer et imprimer sa patte.

Les débuts ne sont jamais faciles. Ça ne le sera pas non plus pour Patrick Vieira et son équipe, qui démarrent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, ce vendredi. Le champion du monde 1998 doit réussir son baptême du feu pour s'assurer une meilleure suite avec les Lions.

Le Franco-Sénégalais doit faire les justes choix lors de la première journée de la poule J contre le Mozambique, cet après-midi (13h) à l'Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo. Loin du stade Abdoulaye Wade, fief des Lions, mais épargné de la pression des supporters, c'est le pire et le meilleur scénario pour les grands débuts du nouveau sélectionneur national. Face à une équipe mozambicaine qui joue bas et pique en contre, Vieira aura deux grandes équations tactiques à résoudre.

Quel système pour sa première ?

Avec Aliou Cissé et Pape Thiaw, le 4-3-3 s'était imposé comme le principal schéma de jeu de l'équipe nationale du Sénégal. Ce point tactique sera scruté attentivement pour voir ce que le coach va concocter. Patrick va-t-il opter pour la continuité ou va-t-il déjà imprimer sa marque ?

La première option, qui est le choix de la sécurité, est de s'inscrire dans la continuité en reconduisant le 4-3-3. Compte tenu du court temps de préparation dont dispose le coach pour se familiariser à son groupe et mettre en place sa stratégie, jouer la carte de la sécurité est la meilleure décision. Les habitués de la Tanière ont l'habitude de jouer dans ce système. Les automatismes sont là, donc on reste sur les acquis. En plus, le 4-3-3 est le système de jeu préférentiel de Vieira. Il l'a utilisé depuis le début de sa carrière en tant qu'entraîneur.

Patrick Vieira pourrait également décider de sortir de la routine et d'impulser déjà une nouvelle ère. Face à une équipe avec un bloc bas comme celle du Mozambique, il pourrait mettre en place le 3-4-3 ou 3-5-2 pour créer le surnombre dans l'axe. C'est un schéma tactique avec lequel Patrick a évolué à Strasbourg et à Crystal Palace, pour sécuriser l'axe et libérer ses pistons.

Qui pour incarner le nouveau Sénégal ?

Face à une équipe mozambicaine s'appuyant sur un bloc soudé et solidaire, cherchant à récupérer le ballon assez haut et pratiquant un jeu offensif vertical très rapide, la bataille du milieu sera rude. Patrick Vieira devra mettre en place un dispositif avec une animation de jeu capable de jouer dans les espaces et des joueurs capables de casser des lignes par une passe ou des dribbles. Les Lions devront aussi se mettre en mode pressing dès la perte du ballon pour la récupérer le plus rapidement possible et empêcher l'adversaire de se mettre en contre.

Mais le chantier où Vieira sera le plus attendu, c'est le choix des hommes avec qui il ira chercher la victoire à Maputo. Dans le but, il faudra trancher sur le remplaçant d'Edouard Mendy comme numéro un. Le coach pourrait marcher sur la lignée de ses prédécesseurs en donnant une seconde chance à Mory Diaw, malgré sa Coupe du monde ratée. À moins qu'il décide de confier les clés de la maison à Yehvann Diouf. Le portier de l'OGC Nice ne manque pas d'arguments.

En défense, le fait d'avoir convoqué neuf joueurs avec une forte dose de nouveauté en dit long sur les intentions de reconstruction de l'entraîneur. La présence de Kalidou Koulibaly dans l'effectif illustre son choix de procéder à une transition douce. Ainsi, il est possible de retrouver le duo Koulibaly-Niakhaté dans l'axe. L'ancien milieu de terrain des Bleus pourrait aussi surprendre en alignant un axe inédit, comme le duo Mamadou Sarr - Malang Sarr. Sur les côtés, on retrouvera El Hadji Malick Diouf à gauche et, en l'absence de Krépin Diatta, Lamine Sy pourrait faire ses débuts à droite de la défense.

Au milieu de terrain, il ne devrait pas y avoir de grands changements. Avec un entrejeu à 3, on retrouverait Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye et Lamine Camara ou Pape Matar Sarr. Sur la ligne offensive, l'absence de Sadio Mané et la suspension d'Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr représentent une aubaine pour les autres attaquants. Pour accompagner Nicolas Jackson à la pointe de l'attaque, Patrick pourrait lancer Ibrahima Mbaye à gauche et Assane Diao à droite.

Patrick Vieira doit assurer les trois points pour réussir son baptême du feu et lancer de la meilleure des manières la campagne des Lions pour les éliminatoires de la CAN 2027. Même s'il n'y aura pas de révolution, des changements sont néanmoins attendus.

LOUIS GEORGES DIATTA