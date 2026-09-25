C'est en 2022 que le projet GCP/SFW/517/LUX a été démarré au Sénégal, au Burkina Faso et au Mali. Quatre années plus tard, les résultats sont encourageants dans plusieurs domaines liés à la sécurité sanitaire des aliments.

Après 4 ans d'exécution, le projet GCP/SFW/517/LUX, avec pour thème : « Renforcement de la capacité de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments et amélioration de la qualité sanitaire de l'alimentation de rue au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal » a été clôturé hier.

Venue coprésider cette rencontre, Bintia Stephen Tchicaya, Coordonnatrice du bureau sous-régional et Représentante de la FAO au Sénégal, a confié que grâce à ce projet, la sécurité sanitaire des aliments est aujourd'hui reconnue comme une priorité stratégique dans plusieurs pays de la sous-région, où elle a observé désormais l'existence de cadres multisectoriels fonctionnels, de plans nationaux de réponse aux urgences, de systèmes de surveillance renforcés et d'une mobilisation croissante des chercheurs, de la société civile et surtout des décideurs sur la problématique de la Sécurité sanitaire des aliments (SSA).

Le projet, d'après elle, a participé au renforcement des systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments dans les trois pays bénéficiaires. Ainsi, les 3 pays disposent désormais de Plans nationaux de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments (PNRUSSA) élaborés et rendus opérationnels grâce à l'organisation de 3 exercices de simulation dont deux grandeur nature. Le Mali est devenu le troisième pays d'Afrique de l'Ouest à disposer d'un PNRUSSA. Quatre plans de surveillance des contaminants ont été développés et leurs résultats partagés. Il y a aussi plus de 150 publications scientifiques qui ont été valorisées à travers 3 journées scientifiques régionales.

Ensuite, des avancées importantes au niveau opérationnel. Elle a indiqué aussi que le projet a permis de doter les pays d'outils, de mécanismes et de compétences renforçant leur capacité de prévention et de gestion des risques alimentaires.

À ce titre, 3 guides nationaux d'inspection et de contrôle officiel de la restauration de rue ont été élaborés : ces guides sont devenus des documents de référence pour l'inspection de la restauration de rue au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. Quatre-vingts inspecteurs formateurs sont formés sur ces guides. Ainsi, le Risk ranking est développé comme levier stratégique de planification des contrôles selon les risques prioritaires : ainsi, 97 agents des autorités compétentes ont été formés aux contrôles fondés sur les risques. Dix-sept experts ont été formés sur les alertes précoces et la légistique. Sept points focaux INFOSAN ont été équipés.

Les produits locaux ont été valorisés par le développement en cours de 4 normes Codex pour les produits locaux (deux au Sénégal et deux au Mali). Vingt-sept experts ont bénéficié d'échanges d'expériences dans le cadre de la coopération Sud-Sud triangulaire.

Un investissement massif dans le renforcement des acteurs

Le projet a placé les femmes, les jeunes et les acteurs de terrain au cœur de son action. Ainsi, 3 guides de bonnes pratiques d'hygiène pour la restauration de rue sont élaborés. Quatre-vingts formateurs spécialisés en bonnes pratiques d'hygiène ont été disponibles. Six cent soixante-sept restaurateurs et acteurs de l'alimentation de rue ont bénéficié de formations en cascade. Cent cinquante entrepreneurs agroalimentaires ont été formés sur l'autocontrôle pour la gestion de la qualité sanitaire des aliments.

Plus de 125 millions de FCFA d'équipements et de matériels ont été mis à la disposition des acteurs de la restauration de rue. D'après elle, la sécurité sanitaire des aliments ne peut être durable que si les consommateurs, les médias et les communautés sont pleinement engagés.

Dans ce domaine, le projet a obtenu des résultats particulièrement encourageants. Elle a listé un guide de l'enseignant comme bréviaire qui permettra aux enseignants d'aborder avec les enfants très tôt en milieu scolaire la problématique de l'hygiène et de la sécurité sanitaire des aliments. Soixante-dix journalistes ont été directement formés sur les thématiques de la sécurité sanitaire des aliments. Plus de 110 professionnels des médias issus de plus de 20 rédactions ont été mobilisés pour améliorer la communication sur la SSA.

Des campagnes d'information (caravanes, réunions publiques, expositions, plateaux télé, interviews) ont été conduites dans les marchés, les écoles, les plages, les gares routières et les espaces communautaires, et des milliers de citoyens ont été sensibilisés à travers les Journées scientifiques, la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments (JISSA) et diverses actions de communication de proximité.

Pour sa part, Dr Maguette Ndiaye, Directrice de Cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a plaidé afin que les acteurs puissent maintenir la cadence.

CHEIKH THIAM