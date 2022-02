Hier la marche de la coordination de l’opposition de Pikine n’a pas enregistré l’affluence des grands jours et les leaders de l’opposition n’ont pas fait le déplacement. Dr Cheikh Dieng du PDS a annoncé la tenue prochaine d’une autre marche nationale qui les mènera à la mairie de la ville de Pikine pour expulser Abdoulaye Thimbo.

Hier le temps d’une après-midi, la coordination de l’opposition de Pikine qui regroupe la grande coalition Wallu Sénégal, la coalition Défar Sa Gokh, la coalition Yewwi Askan Wi et la coalition Réewum Ngor a organisé une marche dans les artères du département. Ils s’étaient donné rendez-vous au rond-point Texaco pour donner le top départ à la marche qui n’a pas mobilisé. Néanmoins, on pouvait lire sur certaines pancartes : ‘’Thimbo dégage’’, ‘’résistance rek’’, ‘’non à un hold-up électoral’’, ‘’Abdoulaye Thimbo, rend nous notre mairie’’.

Puis le convoi s’est ébranlé, vers 16h. Les militants vêtus de rouge ou portant des brassages rouges, scandaient à haute voix : ‘’Thimbo sathieu leu’’, ‘’Amadou Diarra est un voleur’’ (Thimbo et Amadou Diarra sont des voleurs). La puissante sono jouait le morceau fétiche de Pape et Cheikh intitulé : ‘’Gorgui doliniou’’. Puis, la foule pas nombreuse, au début, s’est mise à grossir, au fur et à mesure que la marche se poursuivait, même si, au final, il n’y a pas eu l’affluence attendue.

Les charrettes aussi étaient de la partie, transportant les personnes du troisième âge également habillées de rouge.

Les policiers, en grand nombre, ont encadré la marche, en forçant la foule à suivre l’itinéraire fixé par le préfet de Pikine. Ce fut le cas, lorsqu’arrivée au Terminus Tally Boubess, la foule a voulu changer d’itinéraire. Les hommes de tenue s’y sont opposés. Pareil, devant la mairie de Pikine-Nord. Les militants ont voulu entrer dans la mairie, mais, les policiers se sont interposés. Après cela, il n’y a plus eu d’incident jusqu’au point de chute de la marche, à l’entrée de Pikine.

Prenant la parole devant ses militants, le candidat de la grande coalition Wallu a soutenu que cette marche était juste un avertissement. Cheikh Dieng a aussi laissé entendre que le préfet a saboté leur marche, en changeant leur itinéraire et en leur imposant de passer par des routes cahoteuses. ‘’Nous avertissons le préfet pour lui dire que, prochainement, ce ne sera pas à lui de nous imposer un itinéraire. Ceci a été juste une marche d’avertissement pour Macky Sall. Prochainement, ce sera une marche nationale avec tous les leaders de l’opposition. Nous n’allons pas nous limiter ici, nous irons jusqu’à la mairie pour faire sortir Thimbo de son bureau et prendre ce qui nous revient de droit. Nous avons plusieurs plans d’actions à mener. Nous avons fait un point de presse pour communiquer sur les irrégularités qui ont été constatées. Nous allons prendre ce qui nous revient de droit. Le choix des Pikinois sera respecté. Nous allons nous faire respecter. Il faut que cela soit clair dans la tête de Thimbo’’, a martelé Dr Dieng.

Selon l’opposant, il est hors de question qu’on vole sa victoire pour faire plaisir à l’oncle du président Macky Sall. ‘’Ils ont installé Abdoulaye Thimbo comme maire de la ville, en volant les élections. Macky Sall est à la tête de ce complot. La population est sortie pour montrer qu’elle n’est pas contente. Le combat ne fait que commencer’’, a soutenu l’ancien maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao.

‘’Comment Macky Sall peut oser nous faire cela et penser qu’il va s’en sortir’’

Même son de cloche chez le leader de la coalition Réewum Ngor. Selon Lamine Guéye, la population pikinoise est courageuse et elle ne se laissera pas faire. ‘’Nous sommes une opposition soudée, incorruptible. Nous voulons ce que l’opposition a eu à Guédiawaye, Ziguinchor, Dakar et Kaolack. Ils ont eu une excellente victoire et, nous, on veut nous la priver. Nous n’allons pas l’accepter. Comment Macky Sall peut oser nous faire cela et penser qu’il va s’en sortir ? Nous avons déposé un recours pour que la justice se prononce. Nous voulons qu’elle redonne la victoire à Lamine Guéye pour Pikine-Nord et Dr Cheikh Dieng à la ville. Abdoulaye Thimbo ne devrait même pas être deuxième, si les élections s’étaient passées dans de bonnes conditions. Nous en sommes qu’à notre première étape, prochainement, nous irons prendre notre place en ville et à Pikine-Nord. Nous allons installer à ceux qui ont gagné à leurs postes’’ a indiqué M. Guéye.

Et le maire de la commune de Diamaguene Sicap-Mbao et par ailleurs coordinateur départemental de la coalition YAW, Cheikh Aliou Béye, d’enfoncer le clou : ‘’Nous avons vu des jeunes, des femmes sortir avec nous pour montrer leur soutien. On va donner un ultimatum d’une semaine à Thimbo, s’il ne part pas, nous allons l’expulser de la mairie et installer Dr Cheikh Dieng. Ce sera de même pour Pikine-Nord. Ils doivent dégager tous les deux, car ils n’ont pas gagné. Ils ont une semaine pour quitte,r sinon nous allons les aider à le faire’’.

Ibra Guèye de la coalition Défar Sa Gokh de renchérir que l’injustice qu’ils vivent est inqualifiable. ‘’Nous avons donné nos cautions avec nos propres moyens. Nous avons battu campagne, donc, qu’on ne nous vole pas notre victoire. Si les élections s’étaient bien passées, on allait gagner. Qu’Abdoulaye Thimbo sache que même s’il a été installé, nous ne le reconnaissons pas comme maire. Qu’il dégage. Que tout le monde sache que Pikine est prêt et débout pour qu’on leur donne leur victoire. La population va se battre pour récupérer son suffrage’’, a martelé M. Guèye.

Interrogée sur l’absence des leaders de l’opposition sur la marche, comme ils l’avaient souhaité, mercredi dernier lors de leur point de presse, la député Marie Sow Ndiaye a dédramatisé. Selon elle, même s’ils ne sont pas venus, chacun a été représenté. Donc, renseigne-t-elle, inutile de leur en tenir rigueur.

CHEIKH THIAM