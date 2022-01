Les résultats du scrutin du 23 janvier présentaient un enjeu de taille pour les candidats de la coalition BBY, encore plus pour ceux qui ont osé défier les injonctions de Macky Sall en présentant une liste parallèle. Les cas les plus saillants sont à Kanel, Bokidiawé et Nguidjilone.

Dans la ville de Kanel, chef-lieu de département, Haymouth Daff, le candidat du BBY, est parti pour perdre son fauteuil. Selon les premières tendances, Mamadou Sadio Diallo, tête de liste de Buntu Bi, sera le prochain maire de Kanel. Il devance Souleymane Nasser Niane de l'IPD, l'autre tête de liste parallèle. Si ces résultats se confirment, Souleymane Nasser serait le grand perdant de ces élections. Il avait clairement défié l’autorité, en présentant sa candidature. Ce qui lui a valu de ne plus être directeur de cabinet du ministre de la Justice. Il soutient avoir démissionné, tandis que du côté du garde des Sceaux, on parle de limogeage.

Une défaite porterait à coup sûr l’estocade à toutes ses ambitions politiques. Mais la sensation resterait la débâcle du maire sortant Haymouth Daff, porte-étendard de BBY. Il y avait certes des signes avant-coureurs d'une cassure entre le maire sortant et une frange de la population. Lors de la récente visite du président Macky Sall dans la commune de Kanel, Haymouth Daff avait été vigoureusement hué, au point que le chef de l’État, himself, avait dû intervenir pour faire cesser les sifflets. Mais une défaite avec un tel score était loin d’être envisagée par les observateurs.

Thilogne désavoue Macky

La commune de Thilogne s'est montrée rebelle au président de la République, en refusant le choix dicté par le président de BBY. Sidy Kawory Dia, le maire sortant, candidat de la mouvance présidentielle, a essuyé une cinglante défaite. Son adversaire Mamadou Elimane Kane de Buntu Bi a remporté 14 des 16 bureaux de vote de la commune. Une razzia qui traduit une certaine frustration des populations envers la politique du chef de l’État.

Bokidiawé reconduit son maire

A Bokidiawé, Al Housseynou Kane, Directeur général du Bureau des opérations et de suivi du PSE, n'avait pas approuvé le choix de Macky Sall pour le maire sortant. Lui qui ne rate jamais l’occasion de souligner le faible niveau intellectuel du richissime homme d’affaires Khalilou Wagué. Quasiment certain de sa victoire, notamment après l’impressionnant meeting tenu dans son fief, Al Housseynou risque gros avec ces résultats négatifs qui se profilent. D'aucuns avaient même annoncé son limogeage, avant même la campagne électorale. Mais il semble désormais évident que la sanction de Macky va tomber. L’écart s'est resserré, mais le maire sortant, malgré un bilan peu reluisant, est parti pour rempiler.

Nguidjilone, un analphabète plébiscité

Sada Ndiaye, celui qui a été à l'origine de la destitution de Macky Sall de son poste de président de l’Assemblée nationale, a été l'homme choisi pour défendre les couleurs de BBY. Un choix qui a fait grincer des dents, mais certains cadres disposant de postes nominatifs se sont pliés. A l’exception de Baba Diallo, directeur de l’Agence sénégalaise de l’électrification rurale (Aser). Mais au finish, c’est un homme au CV peu éloquent qui va ravir la vedette à tout le monde. Samba Leldo Seck, le moins diplômé de tous les candidats, avait tout de même la particularité d’être actif dans le champ social.

Ses nombreuses actions sont ainsi récompensées. Il aimait rappeler n'avoir jamais bénéficié de postes nominatifs, depuis que Macky Sall est au pouvoir, lui qui se dit militant de la première heure de l'APR.

Ogo, une liste parallèle s'impose

Le garde des Sceaux, Me Malick Sall, avait récemment laissé comprendre qu’il soutenait bien les listes estampillées ‘’Parallèles’’, listes qu’il avait qualifiées de complémentaires. Son candidat Abou Diallo Balel, qui a aussi bénéficié du soutien du directeur des Constructions des palais de Justice et du DC du ministère de la Justice, semble être parvenu à renverser Amadou Kane Diallo, candidat de BBY. Une victoire qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'actuel garde des Sceaux qui est en guerre ouverte avec Farba Ngom dans le département de Matam.

Dans les autres communes, Farba Ngom, sans surprise, va remporter les élections dans Agnam, avec un très grand score. Peut-être pas avec plus de 95 % comme il l’espérait. C’est le même cas de figure qui se présente dans la commune de Matam où Mamadou Mory Diaw est largement victorieux.

Djibril Bâ