Pour lutter contre cette violence inouïe qui secoue le secteur de la lutte, le ministre des Sports, Matar Ba, a lancé, hier, un appel à l’endroit des lutteurs. Il leur demande de dénoncer et de livrer les malfaiteurs aux forces de défense et de sécurité.

‘’On a constaté que vous vous taisez, quand les malfaiteurs dictent leur loi dans l’arène. On a vu des gens saccager des chaises et personne n’en parle dans le sens de les dénoncer. Nous attendons de vous que vous dénonciez ce genre de pratique. Livrez ces malfaiteurs aux agents des forces de défense et de sécurité. Si cette spirale de violence continue, on risque de voir la lutte disparaitre et vous serez les principaux perdants’’.

Cette mise en garde est du ministre des Sports, Matar Ba, qui a présidé, hier, la signature de convention entre l’Association nationale des lutteurs du Sénégal (ANLS) et l’Agence nationale de la couverture maladie universelle, par le biais de la Cicodev.

Selon le ministre, les lutteurs doivent parler à leurs supporters et fan-clubs pour que de telles pratiques puissent être bannies dans le milieu de la lutte. Au niveau du gouvernement, poursuit-il, ils ont fait ce qu’il devrait faire pour mettre sur pied des infrastructures sportives, mais le reste doit être fait par les acteurs de la lutte. ‘’Vous devrez faire des open-press qui n’ont pour objectif que de communiquer avec vos supporters pour les sensibiliser. Il faut qu’ils sachent que la lutte n’a pas besoin de violence. C’est un sport noble. Il ne faut pas donner raison à ceux qui vous caricaturent en disant que la lutte n’est pas un sport civilisé. Refusez cela. Battez-vous pour mettre un terme aux pratiques malsaines dans la lutte. Cela ne doit plus prospérer. On ne peut plus accepter que les gens vivent la terreur à chaque fois qu’il y a la lutte. Des gens ont peur de venir suivre les combats de lutte. Je vous lance un appel solennel pour juguler ce fléau’’, a renchéri le ministre.

De son côté, le président de l’Association nationale des lutteurs du Sénégal (ANLS) a dénoncé l’envahissement du milieu de la lutte par des individus qui ne sont ni supporters, encore moins des fans, mais des agresseurs. Selon Gris Bordeaux, la seule chose qui les intéresse, c’est de se faire des sous. En dehors de la lutte, ils sont dans le secteur de la politique, du Navétane, entre autres.

‘’Nous nous engageons à aller parler à nos supporters dans le but de les sensibiliser. On ne va pas accepter que des personnes viennent ternir l’image de lutte. Il y a trop de complexés dans ce pays qui ne souhaitent que ce genre de situation. La lutte nous a tout donné. Donc à nous de redorer son blason. A ces gens qui se sont introduits dans la lutte pour la ternir, nous leur disons que nous sommes dans les dispositions de les freiner. Nous allons leur barrer la route et qu’importe le prix. Il faut que cela soit clair dans leurs têtes. La lutte est notre gagne-pain et nous allons l’assainir’’, a promis le leader de l’écurie Fass.

Selon Gris, la structure qu’il dirige connait ses adversaires. Elle y fera face, de concert avec les acteurs de la lutte, pour le rayonnement de ce ‘’sport de chez nous’’.

