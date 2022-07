C'est après une forte pluie en mi-journée, qui avait fini de rendre improbable tout déplacement, que les populations thiessoises se sont donné rendez-vous à la Promenade, pour accueillir la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Mme Aminata Touré.

En chaussures en plastique, sandales, tenue de sport et parapluie à la main, arborant des teeshirts blancs avec les effigies de Macky, Idrissa Seck, Mimi Touré ou des leaders qui ont rivalisé d'ardeur dans la mobilisation, les militants de BBY tenaient, hier, à relever le défi de la mobilisation. Les fines gouttes qui passaient souvent comme pour les chasser n'ont point réussi à démobiliser les Cadiors-Cadiors.

Malgré la fatigue qui se lisait sur les visages, du fait de la semaine intense de proximité, de porte-à-porte, afin de faire adhérer les électeurs à leur cause, les militants, tous âges confondus, ont répondu à l'appel de la coalition. Dans l'unité, dans la cohésion et dans une complicité indescriptible, les cris de guerre ou de victoire avant l'heure et les chansons à l'unisson en chœur ont fusé. Entre klaxons, ‘’sabars’’, musique, ‘’bongo’’, les lumières de voitures en mode détresse qui tamisaient le fort éclat des projecteurs, les leaders locaux tenaient à marquer le coup. Notamment le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications qui n'a pas digéré la perte de Thiès, lors des dernières Locales.

Diattara bat le record de la mobilisation

Depuis le début de la campagne, il s'est vigoureusement engagé pour remettre les pendules à l'endroit, en remettant les clés de Thiès à son mentor Idrissa Seck, afin qu’ils les transmettent au chef de l'État Macky Sall. C’est pourquoi il tenait à relever le pari de la mobilisation, à l'occasion du passage de Mimi Touré dans la capitale du Rail, dans le cadre de la campagne des Législatives.

Ainsi, hier, il a promis de faire une Remontada, au soir du scrutin du 31 juillet. "On a la responsabilité de démontrer et de confirmer que Thiès est resté la chasse gardée du président Idrissa Seck. Ces Législatives seront le baromètre indiscutable que Thiès reste le fief du président Idrissa Seck et le devient, désormais, pour la coalition Benno Bokk Yaakaar et pour le président Macky Sall", a soutenu le ministre.

Revenant sur les raisons qui devraient pousser les Sénégalais à donner à BBY la majorité, le ministre Yankhoba Diattara indique que "rien que pour la diplomatie et le rôle joué par Macky Sall dans la crise ukrainienne, c'est le monde entier qui a une dette envers lui". Pour ce qui est des Sénégalais, Diattara a pris l'exemple du TER qui, selon lui, a été diabolisé, les chiffres de son financement manipulé par une opposition menteuse.

"Que n'ont-ils pas dit pour pousser les populations à se désolidariser de ce projet structurant. Aujourd'hui, ce sont les populations qui chantent le TER, parce qu'elles ont découvert et compris la vérité. Que n'a-t-on pas dit des Parcelles-Assainies de Keur Massar et les inondations ? L'opposition ne s'y rendra pas au lendemain des fortes pluies, car les mesures prises ont fortement soulagé les populations. La vérité, c'est que comparer Macky à ses trois prédécesseurs, c'est un pléonasme. Désormais, Macky se challenge lui-même d'une année à une autre, en termes d'inaugurations et de poses de première pierre. Il veut toujours faire plus et mieux, d'une année à l'autre. Et pour ça, il a besoin d'une majorité très confortable", a défendu le ministre.

Avant d'inviter les Thiessois à se mobiliser pour la victoire. "Comme le chef de l'État qui se challenge lui-même, nous les militants devons nous concurrencer en termes de meilleur score pour la stabilité du Sénégal. J'invite les Thiessois à relever ce défi de ne pas sortir des trois premiers de la classe en termes de score, au soir du 31 juillet. En plus de la Remontada, il nous faut relever le défi du score plus qu'honorable", a invité Diattara.

Non sans rassurer qu'il ne ménagera aucun effort pour que cela soit effectif. ‘’Sous le soleil ardent, sous la pluie, tard la nuit, ‘keur par keur, tank ak tank, mbagg ak mbagg. Dem fepp, seeti niepp, wax ak niepp’ pour la victoire", a-t-il conclu.

Amadou FALL