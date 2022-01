Les populations de Yoff, Ngor, Ouakam, Parcelles Assainies et Khar Yalla se sont mobilisés, hier, pour dire ‘’oui’’ à Diouf Sarr. Ce dernier peut compter sur le soutien du jaraaf Youssou Ndoye et de l’opérateur économique Ousmane Ndoye pour conquérir la presqu’il du Cap-Vert.

‘’Yoff est un territoire acquis’’, déclarait, il y a quelques jours, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) pour la ville de Dakar, Abdoulaye Sarr, qui avait préféré démarrer sa campagne électorale dans une autre commune. Il n’a pas tort, au vu de la mobilisation des grands jours d’hier. Pas seulement à Yoff, mais, de Ouakam aux Parcelles Assainies, en passant par Ngor, les jeunes et les femmes, parés de blanc et de beige, ont répondu en masse à l’appel de l’opérateur économique Ousmane Ndoye. Qui a accompagné le candidat Diouf Sarr, en compagnie du jaraaf de Ouakam Youssou Ndoye et du directeur des Agences des aéroports du Sénégal, Pape Maël Diop, pour sillonner les artères des communes citées, avant de tenir un meeting près de la place Mamadou Diop, à Yoff.

‘’Je suis ici avec le jaraaf Youssou Ndoye, qui est le seul jaraaf du Cap-Vert d’ailleurs- tout le reste, ce sont des usurpateurs. Nous soutenons Amadou Gueye (Ati), le maire sortant à Ngor, Samba Bathily, le maire sortant à Ouakam, et Diouf Sarr, le maire sortant à la commune de Yoff. Ils sont à leur place et nous allons, ensemble, porter la tête de liste de BBY à la tête de la mairie de la ville de Dakar. C'est à nous de construire le wagon (diriger). Nous devons construire cette ville. Nous devons être conscients de tout ce que nous avons comme potentiel’’, a déclaré Ousmane Ndoye devant une marée humaine. ‘’Le même Dieu qui a eu à dire ‘oui’ à Samba Bathily, à Ati, et à Diouf Sarr, dira encore ‘oui’ à ces trois candidats’’, a renchéri Youssou Ndoye, très optimiste. ‘’Nous avions permis à Mamadou Diop d’être maire de Dakar. Aujourd’hui, nous soutenons Diouf Sarr, le candidat idéal. Nous allons le soutenir jusqu’à ce qu’il dirige la ville. ‘Mom mo ayé, kou agné nak, wal sa momé’’, a-t-il ajouté.

Prenant la parole, Abdoulaye Diouf Sarr a soutenu que ses adversaires ne sont pas sérieux. ‘’Il y a quelqu’un qui dit qu’il s’en fout de la Cena et de la prison. Il saura que nous sommes dans un pays sérieux, un pays de droit. Au soir du 23 janvier, Dakar aura un maire qui s’appelle Abdoulaye Diouf Sarr’’, a-t-il prévenu, plus tard dans soirée, après avoir pris part au meeting de clôture de Cheikh Bakhoum, au terrain Khar Yallah.

Les priorités du candidat de BBY pour la ville de Dakar sont naturellement arrimés aux objectifs globaux du Plan Sénégal Emergent (PSE) plus spécifiquement au programme ‘’Liggeyel Euleuk’’ qui promeut ‘’l’inclusion sociale et l’équité territoriale afin d’améliorer substantiellement le vécu des sénégalais dans la paix et la sécurité, la liberté et la prospérité’’.

Engagements pour Dakar

Parmi ses 100 engagements pour la capitale, il y a ‘’Dakar, ville propre’’. ADS propose l’éradication du sable dans les rues bitumées de Dakar, l’enlèvement des débris pierreux provenant des bâtiments en chantier et des travaux de voirie et Réseaux divers (VRD) ; l’enlèvement des épaves et détritus divers qui encombrent les territoires et entrave, la circulation à travers son programme ‘’trottoirs : zéro sable’’. Il compte également mettre aux normes des poubelles domestiques à travers le programme ‘’Un foyer, une poubelle’’. Par rapport au problème d’embouteillages, Diouf Sarr promet l’édification d’un parking aérien végétalisé de 1 000 places afin de diminuer l’impact du stationnement au sol. En outre, il compte remplacer et moderniser le mobilier urbain, y compris les feux tricolores et les passages protégés. Et il souligne que la connexion des territoires de la ville à la nouvelle offre de transport BRT et le TER.

''Lorsque leurs tracés le permettent, le doublement des voies du BRT et du TER par des pistes cyclables boisées participeront à la décarbonisation de la ville’’, a-t-il indiqué. Diouf Sarr promet également l’initiation d’un projet de ‘’Bateaux-bus’’, afin d’accompagner les efforts de l’Etat dans la mobilité et l’exploitation des possibilités offertes par les voies maritimes pour rejoindre Dakar à Saly-Portudal. Et selon lui, ‘’une mini-croisière destinée aux touristes et un transport de personnes et de marchandises, par cabotage, sont bien envisageables avec l’émergence des nouvelles infrastructures portuaires en construction comme le pont de Ndayane sur la Petite-Côte’’.

Entre autres, il y a aussi la régulation des flux des véhicules vers le Centre-ville, en créant des zones de stationnement rupture de charge, dans le cadre du Contrat-Plan Etat-Ville qui sera mis en œuvre et en intercommunalité avec les communes du Plateau et de la Médina.