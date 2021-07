Après quatre saisons passées en Championship anglaise, Famara Diédhiou quitte Bristol City pour rejoindre la Super Lig turque où il a signé, hier, un contrat de quatre ans avec Alanyaspor.

C’est parti pour une nouvelle aventure pour Famara Diédhiou. Libre de tout contrat après quatre saisons honorables avec Bristol City où il a inscrit 47 buts en Championship (13 buts en 2018, 13 buts en 2019, 13 buts en 2020, puis 8 buts en 2021), l’attaquant sénégalais de 28 ans a déposé sa valise en Turquie où il a signé en faveur d’Alanyaspor.

‘’Notre club a signé un contrat de 4 ans avec l’attaquant sénégalais Famara Diedhiou’’, a annoncé le club turc, hier, dans son site officiel. Le président Hasan Çavuşoğlu se félicite du choix porté par l’attaquant des Lions sur son équipe, malgré les nombreuses sollicitations de la part d’autres formations en Europe. ‘’Il a préféré Alanyaspor pour la gestion et le projet du club. C’est un football important. Je pense qu'il va contribuer à notre équipe’’.

Pour sa part, Famara Diédhiou se dit ‘’très content d’être ici’’. Selon lui, le projet présenté par les dirigeants du club et le fait que de nombreux joueurs sénégalais évoluent dans le championnat turc ont pesé sur la balance durant les négociations. ‘’J’ai choisi ce club et je suis très heureux d’être ici. Je promets à nos fans de travailler dur et de donner le meilleur de moi-même pour qu’on puisse atteindre nos objectifs’’, a promis le Sénégalais.

Diédhiou trouvera à Alanyaspor un autre attaquant sénégalais. Il s’agit de Babacar Khouma, qui a rejoint l’équipe la saison passée en provenance de Lecce, en Serie A italienne. L’ancien sociétaire de la Fiorentina a inscrit 8 buts en 25 matches en Super Lig. Il est malheureusement victime d’un malaise cardiaque durant une séance d’entrainement, il y a une dizaine de jours. Selon les informations données par le président du club d’Alanya, ‘’le processus de traitement de Babacar se poursuit et il retournera sur le terrain dès que possible’’.

Hasan Çavuşoğlu s’est réjoui d’avoir un autre attaquant à la disposition de l’équipe. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Famara Diédhiou va profiter de l’indisponibilité de son compatriote pour se faire tranquillement une place à la pointe de l’attaque d’Alanyaspor.

A la quête d’un nouvel envol

Arrivé en France en 2011 où il a rejoint le FC Sochaux, Famara Diédhiou n’a pas pu saisir sa chance au sein du club de Montbéliard. Confrontée à un problème administratif, l’équipe sochalienne a été obligée de le placer en prêt dans le championnat amateur, à l’ASM Belfort, puis à Epinal, ensuite à Ajaccio. Sélectionné en équipe nationale en 2014, Diédhiou voit le bout du tunnel, car ayant la possibilité de signer un contrat professionnel.

Ce qu’il a obtenu avec le FC Sochaux. Il est alors prêté à Clermont (Ligue 2), sans option d’achat, lors du mercato d’hiver, en février 2015. Il joue 14 matches et inscrit 2 buts. Il retourne en prêt au club de Clermont-Ferrand, avec option d’achat cette fois. C’est lors de cette saison 2015-2016, que le joueur a pris son envol en terminant meilleur buteur, avec 21 réalisations, et désigné meilleur joueur de la saison en Ligue 2. Il est alors pisté par Angers, en Ligue 1, qui le recrute l’été 2017 pour une durée de 4 ans pour un montant d'un million et demi d’euros. A la fin de l’exercice 2016-2017, l’attaquant sénégalais a inscrit 8 buts en 36 apparitions. Ces statistiques honorables pour sa première expérience dans l’élite du football français lui ont valu un contrat de 4 ans avec Bristol City, en Championship anglaise.

Avec sa nouvelle formation Alanyaspor, Famara Diédhiou a une opportunité de donner un nouveau départ à sa carrière. A quelques mois de la Coupe d’Afrique des nations (Can), l’ancien attaquant de Clermont aura forcément envie de se faire remarquer par le sélectionneur national pour une place parmi les 23 joueurs devant défendre les couleurs du Sénégal au Cameroun, en janvier 2022.

LOUIS GEORGES DIATTA