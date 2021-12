Dimanche, le FC Metz a été surclassé sur la pelouse de l'AS Monaco (0-4) en Ligue 1. Furieux de la copie rendue par son équipe, l'entraîneur des Grenats Frédéric Antonetti était très remonté contre son attaquant Ibrahima Niane (22 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison), sorti dès la mi-temps en raison de son attitude sur le terrain. "C'était nettement, nettement insuffisant.

Il est toujours par terre en train de pleurer, de réclamer la faute, ça devient très pénible. Si on veut être avant-centre, il faut être au combat et il ne l'est pas du tout. On s'est déstabilisés tout seuls, ils n'ont pas eu besoin de trop forcer, c'est la fragilité mentale. On s'est mis à l'envers", a fustigé le technicien du club lorrain en conférence de presse. Actuellement 19e au classement, le FCM se doit de réagir.