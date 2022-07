Après l'étape de Mpal, la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), accompagnée des candidats investis sur la liste départementale, a effectué une caravane dans les rues de Saint-Louis, avant de chuter au quartier général de la mouvance présidentielle, à Ndiolofène. Sur place, elle a été accueillie par une foule immense de militants et de sympathisants.

Dopée par la forte acclamation des militants et de l’animation de la sono, la jeune candidate à la députation, Codou Thiam, a invité ses pairs à ne pas se tromper de combat, car ce sont les jeunes qui doivent construire et gérer un pays. "Il ne faut pas que la population, surtout la jeunesse, prenne le risque de confier le pays à une opposition immature et violente. Raison pour laquelle tous les responsables de BBY doivent occuper le terrain pour parler aux populations et leur apporter la bonne information, pour éviter la manipulation de l'opposition", a appelé Codou Thiam.

Visiblement très satisfaite de l'accueil chaleureux et populaire qui lui a été réservé par les militants et responsables du département de Saint-Louis, Aminata Mimi a adressé une mention spéciale à la jeunesse et aux femmes de Saint-Louis. Embrayant sur la brèche ouverte par la jeune candidate et responsable APR de Pikine/Saint-Louis, l'ancienne Première ministre a qualifié les opposants de la liste BBY d'amateurs et de vendeurs d'illusions à qui il ne faut jamais confier un pays.

Revenant sur les réalisations du régime de Macky Sall dans le Nord, la tête nationale BBY a invité les populations de la région à se préparer, avec l'exploitation prochaine du gaz, parce que, sous peu, Saint-Louis sera la capitale du gaz au Sénégal. "Pour en faire un pôle d'émergence à partir des produits du gaz, le président Macky Sall a parlé du contenu local, pour éviter une mauvaise gestion des produits pétroliers et gaziers. Une fois exploité, le gaz sera transformé sur place, avec l'apport de la logistique par des Saint-Louisiens", a déclaré Mimi Touré.

Grâce à la vision du président de la coalition Benno Bokk Yaakaar Macky Sall, a-t-elle ajouté, la région de Saint-Louis est partie pour un avenir radieux. "Les réalisations de l'État dans le Nord sont parlantes à tous les niveaux. On peut citer, entre autres, le pont d’Alwar, les bourses de sécurité sociale, le relèvement du plateau technique de l'hôpital, la construction de collèges de proximité, les financements de la Der, du Fongip, les jeunes formés par le 3FPT", a renseigné Aminata Mimi Touré.

Emportée par les "sabars" et les applaudissements des militants, elle a annoncé aux jeunes de Saint-Louis la construction prochaine d'une maison de la jeunesse et d'assistance, un centre de formation Isep, un programme d'éclairage de la ville avec 850 lampadaires, plus de 1 200 emplois, la réalisation de l'autoroute Dakar – Tivaouane - Saint-Louis. De ce fait, elle a exhorté les Sénégalais à donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale au président Macky Sall, pour poursuivre le travail de développement dans la stabilité.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS