Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, faisait lundi le bilan de la mise en œuvre de la politique sectorielle en 2020, mais aussi des ambitions de son ministère dans ce secteur pour cette année.

Le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires (MCTDAT) organisait, avant-hier, un atelier national de partage des résultats de sa revue sectorielle 2020. Elle permet de faire le point sur les principales réalisations de ce département. Ainsi, elle donnera l’occasion de tirer les conclusions et de réaliser les actions correctives nécessaires pour améliorer l’efficacité dans la mise en œuvre de la politique sectorielle. Par son caractère participatif par nature, la revue sectorielle constitue, selon lui, également un moment de partage entre l’Administration, les professionnels et les partenaires au développement sur la situation et les perspectives de développement du secteur.

Au titre de l’année 2020, selon M. Guèye, il y a eu d’importantes réalisations enregistrées dans la mise en œuvre des projets et programmes. Il s’agit, en matière de renforcement de capacités, des séances de formation assurées par le Service de la formation, dans le cadre du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen). Il a pu outiller 256 participants, en passation des marchés publics, dont 82 élus et 174 agents territoriaux dans les 19 collectivités territoriales concernées et 51 participants en fiscalité locale, dont 19 élus et 32 agents.

S’agissant de l’information territoriale, le département a enregistré des résultats qui concernent un système de mesure de performance des collectivités territoriales conçu et validé, une situation de référence disponible pour 578 CT dont 41 départements et 537 communes, et la mise en place de l’Observatoire national des territoires.

Dans le cadre de la modernisation et de la gestion des services publics locaux, le ministère a pu accompagner les communes de Ziguinchor, de Bokidiawé, de Dinguiraye et de Nyassia, pour la création de sept centres secondaires d’état civil. Pour le financement des collectivités territoriales, l’Etat leur a transféré une enveloppe globale de 54,608 milliards F CFA au titre du Fonds de dotation de la décentralisation (FDD) et du Fonds d’équipement des collectivités territoriales (FECT).

Concernant les perspectives, Oumar Guèye a parlé de la mise en œuvre du Programme d’appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal (Pacasen) rural, fort de 352 milliards F CFA pour 476 collectivités territoriales.

A cela s’ajoute le Programme important de digitalisation de l’état civil pour un coût de 18 milliards et les importants projets qui sont en train d’être gérés par l’Agence de développement municipal dont la phase 2 du Projet de gestion des eaux pluviales à Keur Massar et environs, la protection côtière à Saint-Louis, etc. ‘’Tout ceci constitue des chantiers importants sur lesquels ce ministère va travailler. C’est le sens de cette revue annuelle dont nous sommes en train de parler aujourd’hui.

Il y a lieu de préciser qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de la Fonction publique locale, le processus se poursuit. Il y a quelques décrets à revoir puisque tous les 23 ont été signés. On s’est rendu compte qu’il y a deux ou trois décrets qu’il faut revoir pour les adapter à la situation qui prévaut dans les collectivités territoriales. Ils sont au niveau du Secrétariat général du gouvernement et seront examinés prochainement en Conseil des ministres’’, a informé Oumar Guèye.